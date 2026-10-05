【重磅快評】沈伯洋毒品除罪化的主張 把台北帶向何方？

為了選台北市長，沈伯洋更改人設，也許讓人忘了他帶領大罷免時的仇恨風潮，也許讓人忘了他在立法院推擠時的凶狠面貌。但政治人物值得檢視的，從來不是人設怎麼改，而是他的核心思想有沒有改變。尤其涉及毒品這種攸關社會安全與下一代的議題，更不能只看現在怎麼說，必須回頭看看他過去曾經主張什麼。

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沈伯洋2014年在「想想論壇」裡一篇文章如今重新被翻出檢視，正因文內的主張涉及毒品政策，引發爭議。文章裡提及的B政策是「將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」。他還說「如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」並批評當時的校園掃毒作法是「噁爛」。

儘管沈伯洋被問及此問題時，巧妙地把討論帶到英文「Drug」這個字上，認為藥品和毒品在英文都是Drug，因此不應該把兩者截然區分。但現在不是上英文課，難道因為同一個英文單字，就能讓毒品從傷害人體身心的「毒藥」，變成治療用藥？中文裡「藥」也分成良藥及毒藥，難道因可以統稱為藥，人就能吃下毒藥？

管制藥品之所以需要管制，是因為這些物質具有成癮性、濫用風險或其他危害人體的可能，必須在醫療專業與法律規範下使用。醫療機構依照醫師處方使用管制藥品，和一般人在非醫療環境自行施用非法毒品，完全是兩回事。不能只用一個Drug，就把用藥與吸毒的界線模糊掉。

校園掃毒也是如此。校園當然需要更好的防毒教育、輔導與戒治制度，也必須避免不當執法造成學生遭污名化。但如果因此把校園掃毒形容成「噁爛」，甚至讓社會誤以為只要談掃毒就是落伍或不人道，恐怕同樣走向另一個極端。尤其不能把美沙冬治療與所謂的「吸毒專區」混為一談。美沙冬治療是醫療體系針對鴉片類物質成癮者提供替代治療，在醫療專業監督下進行，目的是協助成癮者脫離非法毒品；如果是在非醫療場所提供空間讓人使用非法毒品，這兩者根本是完全不同的政策概念。

台北是首都，人口與學校高度集中，毒品問題牽涉的也從來不只是吸毒者本人，而是家庭、校園、治安、醫療以及下一代。如果對毒品的態度逐漸從「如何防止毒品進入社會」，轉向「如何讓吸毒更安全」，社會大眾當然有必要問清楚，政府要畫下的底線到底在哪裡。

毒品如何防治，手段可以討論；成癮者如何治療，制度可以改善；減害政策是否有效，也可以用數據檢驗。但這些討論都有一個不能跨越的前提，就是不能淡化毒品對人體與社會的危害，更不能迎合少數人的偏差，讓整體社會逐漸失去對毒品的警戒，終至向下沈淪。

政治人物的核心思想會影響其政策，選民要選的不是候選人的包裝，而是他的價值觀、政策理念，以及萬一掌握權力後可能把城市帶向什麼方向。台北究竟要成為一個積極防治毒品的城市，還是一個逐漸降低毒品紅線的城市？這不只是台北市民的選擇，也關係台灣整體未來。