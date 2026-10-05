影／毒品文章引發藍綠攻防 沈伯洋籲藍營勿潑髒水汙名化

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發藍綠攻防，多位藍委民代及議員參選人表態堅決反對社區中心提供毒品給吸毒者。沈伯洋今天反駁說，選舉可以對我個人潑髒水與汙名化，但是不能破壞反毒制度與汙名化反毒基層人員。

沈伯洋表示，選戰開打後，對方把提供乾淨針頭的減害措施，擴大解讀為挺吸毒，若只是對我一個人造謠、潑髒水就算了，但是若是汙名化反毒基層人員與制度，這是會毀掉反毒與下一代的社會安全網，這樣的言論就要站出來堅決反對，至於藍營出動一輛LED大型宣傳車在街頭宣傳反毒，那是對方選擇的選舉策略與言論，不置可否。

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