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蘇巧慧陣營質疑輝達土地案 李競辦：投資台灣也叫圖利？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。李四川競辦今針對輝達總部選址土地爭議回擊蘇巧慧陣營。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川。李四川競辦今針對輝達總部選址土地爭議回擊蘇巧慧陣營。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營質疑輝達台灣總部選址土地涉及不法，國民黨新北市長參選人李四川競辦今反擊，輝達總部落腳北投士林科技園區，是輝達依產業需求自主選擇，並指綠營過去也曾質疑輝達案涉及圖利，反問蘇巧慧「難道認為輝達投資台灣是在涉嫌圖利嗎？」

2026九合一選舉

國民黨新北市長參選人競辦發言人郭音蘭表示，輝達總部選擇北士科，是依自身產業需求所做的決定，過去包含總統賴清德與行政院團隊，也曾公開表達協助輝達在台尋覓合適用地。她質疑，若依蘇巧慧陣營如今的標準，「難道賴清德總統幫助輝達也是涉嫌圖利輝達？」並要求蘇巧慧說明是否認同這樣的說法。

郭音蘭指出，輝達總部落腳台灣，各界期待能帶動北台灣AI科技產業發展，民進黨立委王義川過去也曾對相關案件提出圖利質疑，後來則改稱「台北市方向是對的」。郭批評，蘇巧慧陣營如今再度針對土地問題提出質疑，是將招商投資案作為選舉攻防工具。

郭音蘭也將矛頭轉向蘇巧慧家族，指蘇貞昌擔任行政院長期間，蘇巧慧家族所負責的公司「曠世智能」曾獲國發基金投資近2000萬元，並指控過程未依法揭露身分關係、涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」。她反問，「用人民納稅錢投資自家人公司，這不叫圖利？」要求蘇巧慧先就相關爭議對外說明。

郭音蘭最後表示，選舉應回歸政見及市政規畫，不應以國際招商成果進行政治攻防，並呼籲蘇巧慧陣營停止她所稱的「抹黑操作」。

蘇巧慧 輝達 土地 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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