蔡康永挺沈伯洋遭商業切割 國民黨團：反對封殺、歡迎來蔣萬安場

知名主持人蔡康永昨天現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在中國大陸網路掀起抵制聲浪，部分藍白支持者也不滿。國民黨團書記長許宇甄今天表示，國民黨團不認同大陸網友及企業的封殺行為，也誠摯歡迎蔡康永到台北市長蔣萬安的競選活動，進一步了解蔣萬安的政策與理念。

沈伯洋昨天下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永也現身活動現場。蔡康永經紀人表示，蔡康永正在考慮訪問台北市長兩位候選人，所以會盡可能了解兩人的歷程與意見。然而，蔡康永此舉卻在中國大陸網路掀起抵制聲浪。大陸國產電動車品牌「零跑汽車」上月才宣布蔡康永擔任「零跑D99品牌摯友」，相關宣傳內容如今已從品牌官方微博消失。不僅如此，部分藍白支持者也湧入蔡康永臉書留言表達不滿。

許宇甄今天表示，台灣是民主多元的社會，任何人都有權利了解不同候選人的政見與理念。蔡康永已說明，是為了後續訪問才到場了解沈伯洋的政見，針對中國大陸網友及企業的封殺行為，國民黨團非常不認同。中國大陸應尊重人民的言論自由與民主自由，國民黨團也誠摯歡迎蔡康永到蔣萬安的競選活動，進一步了解蔣萬安的政策與理念。