聽新聞
0:00 / 0:00
影／沈伯洋過往政策引爭議 藍民代堅決反對社區中心提供毒品
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強與多位黨籍立委及議員參選人舉行記者會，堅決反對社區中心提供毒品給吸毒者與吸毒除罪化，至今仍不認為該言論有錯，呼籲沈伯洋現在可以承認想法與立場改變，但是不要偷換概念。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
羅智強表示，沈伯洋2014年提出這篇文章中已經有美沙冬療法，也是反毒政策現行療法，所以該文章根本不是談美沙冬醫療法，文中所寫是若政策除罪化對某些人過於偏激，那台灣可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助，所以他的主張是在社區提供毒品給吸毒者，甚至想長遠的目標是吸毒除罪化，當然想法可以改變，最可怕的是沈伯洋至今仍不認為當年的主張有錯，相信台灣人民都不能接受在社區中心提供毒品。
羅智強也讓一輛反毒金剛車走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。