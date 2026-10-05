影／沈伯洋過往政策引爭議 藍民代堅決反對社區中心提供毒品

為了選台北市長，沈伯洋更改人設，也許讓人忘了他帶領大罷免時的仇恨風潮，也許讓人忘了他在立法院推擠時的凶狠面貌。但政治人物值得檢視的，從來不是人設怎麼改，而是他的核心思想有沒有改變。尤其涉及毒品這種攸關社會安全與下一代的議題，更不能只看現在怎麼說，必須回頭看看他過去曾經主張什麼。

2026-10-05 11:53