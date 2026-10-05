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影／吃屏東香蕉掀波 邱議瑩指柯志恩惹怒高雄農民：選票恐受影響

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影
高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前赴旗山參加農產行銷活動，一句吃「屏東香蕉」意外掀波，風波延燒之際，今傳出神秘善心人士從產地認購千斤旗山蕉捐助弱勢，民進黨立委邱議瑩補槍直言，旗山蕉不但沒受影響，反而受到更多關注，受影響的恐怕是柯志恩選票。

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高雄不具名善心人士自掏腰包2萬多元認購1000斤旗山香蕉，轉贈高雄市社服慈善總會，分送給800戶弱勢及邊緣家庭，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳，以及議員參選人張以理、林慧欣等人均出席實物銀行鳳山店舉行公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。

邱議瑩直言，柯志恩拒吃旗山蕉，惹怒一票高雄農民，但旗山蕉反而受到全國矚目，大家現在都知道旗山香蕉最好吃。

她質疑，柯自稱住高雄4年，卻看不出究竟為高雄做了哪些事，連最基本的品嘗高雄香蕉，都要等到失言後才購買，柯要做的不只是道歉，更應發自內心地懺悔，以具體行動彌補對高雄人的虧欠，多採買高雄農特產「比嘴巴上說愛高雄，來得實在」。

林智鴻指出，香蕉對高雄而言承載一段重要產業歷史，從「香蕉王國」旗山熟成的香蕉送往高雄港，再銷往世界，一串串香蕉，養活無數家庭，也是高雄走向國際的開始，代表著高雄的光榮。

他批評，柯志恩拒絕從幕僚手中的旗山香蕉，傷了在地蕉農的心，也反映參選市長者對高雄歷史、產業及在地情感的理解，他認為，參政者應關心在地產業與弱勢，而不是走到哪裡只想到造勢、拔樁等政治算計。

鄭孟洳表示，柯志恩應先了解旗山香蕉對高雄產業的意義，以及背後承載的歷史與在地情感，再來談參選高雄市長，她並向柯志恩喊話，不妨發起認購旗山香蕉公益活動，用實際行動支持蕉農、照顧弱勢，讓愛高雄不只是選舉口號。

「有錯就認，不要硬拗。」張以理砲轟，柯志恩完全沒意識到一句話不僅傷害了高雄人，更傷害了高雄的產業，事後解釋是要到屏東跟家人團聚，所以才講屏東香蕉，這種荒謬的理由讓人無法接受。

出身旗美地區的林慧欣說，旗山那場行銷活動她也在場，聽到這種言論感到驚訝與遺憾，她說每項農作物都是農民辛苦耕耘的成果，參選市長更應尊重在地、看見農民努力。

高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影
高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影

高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳，以及議員參選人張以理、林慧欣等人均出席實物銀行鳳山店舉行公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影
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高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影
高雄善心人士認購1000斤旗山香蕉捐贈弱勢，綠營順勢再掀選戰攻防，包括邱議瑩、民進黨議員林智鴻和鄭孟洳等人均出席公益捐贈活動，現場高喊「我是高雄人，我挺旗山蕉」。記者郭韋綺／攝影

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