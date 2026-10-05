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藍黨團批蘇巧慧成三大案幫兇 再提新北幼兒園餵藥案至今未道歉

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄（右二）、桃園市議員凌濤（左二）、板橋議員參選人鄧凱勛（右一）、前國民黨發言人楊智伃（左一）舉行記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧成三大案幫兇，至今仍未道歉。記者詹宜庭／攝影
國民黨團書記長許宇甄（右二）、桃園市議員凌濤（左二）、板橋議員參選人鄧凱勛（右一）、前國民黨發言人楊智伃（左一）舉行記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧成三大案幫兇，至今仍未道歉。記者詹宜庭／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧成三大案幫兇，至今仍未道歉。其中一案是新北幼兒園餵藥案（餵毒案），最終該案獲不起訴，蘇巧慧卻嚴厲批評侯市府；如今面對民進黨台北市長參選人沈伯洋昔日主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」卻未表達反對，呼籲她出面說清楚。

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國民黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、板橋議員參選人鄧凱勛、前國民黨發言人楊智伃上午在立法院召開記者會。許宇甄表示，大家常說毒品害人，但比毒品更毒的，是政治人物為了選舉算計所展現出的惡毒；政治人物的誠信是基本底線，但蘇巧慧卻成為三大案件的幫兇，屢次將無辜的人推向深淵，事後卻拍拍屁股走人，連一句道歉都沒有。

許宇甄指出，第一案是「張淑娟晶華緋聞案」。蘇巧慧聲稱自己從未評論他人私事，但她2022年明明在政論節目上與媒體人周玉蔻一搭一唱，如今遭張淑娟點名是共犯之後，卻又開始切割、閃躲。

第二案是幼保園被控餵幼童含巴比妥成份藥物的的「新北幼兒園餵藥案」。3年前，蘇巧慧曾透過臉書及記者會公開指稱，孩子體內驗出的藥品是毒物，並藉此嚴厲譴責新北市長侯友宜，引發全台家長恐慌，嚴重撕裂社會互信。最終，新北地檢署調查後認定，36名孩童體內並未驗出毒品，全案不起訴，蘇巧慧至今未曾為此道歉。然而，面對沈伯洋過去提出「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」的主張，蘇巧慧卻未表達反對。

許宇甄說，第三案是「前台大校長管中閔論文抄襲案」。蘇巧慧過去曾出席管中閔論文抄襲記者會，還說自己「非常痛心」，但台大早認定管中閔沒有抄襲，管中閔也出面指控蘇巧慧是當年迫害他的幫兇之一。面對當事人的指控，蘇巧慧現在說「對個人論文沒有評論」，但她當年指控管中閔時，為何不說自己沒有評論？

鄧凱勛表示，蘇巧慧競選新北市長的主軸是「尊侯」，但侯友宜與新北市民難道會忘記，蘇巧慧過去如何指控侯市府？此外，若蘇巧慧認同沈伯洋的主張，就應向新北市民說明，新北29區要從哪一區開始；若不認同，也應公開說清楚，不要再搭上這台必翻的車。

楊智伃呼籲，面對受害者遭遇不公平的事件，蘇巧慧更應站出來好好道歉。凌濤也批評，蘇巧慧、沈伯洋都喜歡造謠，也都選擇遺忘，更形容兩人是「金魚腦二人組」、「裝傻二人組」，究竟何時才要向國人鄭重道歉？鄧凱勛最後也三問蘇巧慧，面對三起爭議案件，第一，當時有沒有查證？第二，如今回頭檢視，是否認為當時發言不妥？第三，是否願意針對三案道歉？

2026九合一選舉 新北市選舉 幼兒園 許宇甄 楊智伃 蘇巧慧 沈伯洋

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