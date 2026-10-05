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接受王偉忠、李四端專訪曝藍營愛問「這題」 沈伯洋將上趙少康節目

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈接受廣播專訪也談到「洋流」崛起直言有很大一部分人在他參選前都不認識他，直到他接受各媒介專訪後才認同加入，而近日輪番接受親藍媒體人專訪，他也發現很喜歡問執行面，更自曝近期將接受媒體人趙少康專訪。記者蘇健忠／攝影
沈接受廣播專訪也談到「洋流」崛起直言有很大一部分人在他參選前都不認識他，直到他接受各媒介專訪後才認同加入，而近日輪番接受親藍媒體人專訪，他也發現很喜歡問執行面，更自曝近期將接受媒體人趙少康專訪。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」風潮，昨日競總成立，沈接受廣播專訪也談到「洋流」崛起直言有很大一部分人在他參選前都不認識他，直到他接受各媒介專訪後才認同加入，而近日輪番接受親藍媒體人專訪，他也發現很喜歡問執行面，「好像已經把我當市長」，更自曝近期將接受媒體人趙少康專訪。

2026九合一選舉

而近日「洋流」崛起也讓選情加溫，沈伯洋說，這應是很多因素夾雜再一起，其實除了從在擔任立委談立法院法案推動開直播就有既定人群認識他，但更多的是參選後接受各種媒介談市政吸引到另外一群人，最關鍵是有一次去掃饒河夜市遇到有民眾唱島嶼天光，他覺得很感人，接下來寧夏夜市就遇到「洋流」海報設計師，而提出配色、設計及「洋流」名詞，與過去老粉「粉撲」完全不一樣。

沈伯洋也談及先前輪番接受王偉忠李四端等人專訪，被視為成功破圈，沈強調，從一開始就知道若要贏就一定要能接觸到各式各樣的目標族群，基本上媒體約訪時間可以就會安排，媒體人只要專業問問題，他也會用專業回答，不知道就坦承不知道，沒有什麼關係。

沈伯洋也談到，從訪談過程中也發現王偉忠偏閒聊、李四端則是單刀直入，但兩人或是藍營網友都有個共通點，就是很喜歡討論執行面，包含錢如何到位、叫得動公務員，「問問題方式好像把我當市長一樣」，但覺得很好，盡量把該回到細節內容回答。

沈伯洋也坦言，有些基本概念彼此很難說服，例如藍綠對中國大陸概念想像差很大，因此他在回答這些問題時，他也不會硬要去說服或吵架，最重要是要把自身立場表達出來，例如談及兩岸他就是把自己立場講清楚，不會去反駁其他人，但市政議題會表達自身立場、能力並用政策說服市民，而非吵架。

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