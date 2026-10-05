讓市民食得安心蔣萬安推四大革新 增33名食安人力查核量提高25%

為讓市民朋友「食得安心」，台北市長蔣萬安今視察衛生局檢驗科實驗室的食安「四大革新」。蔣也宣布，這次市府新增33名專業食安人力，這也是所有地方衛生單位第一次有如此大規模擴編；另方面，整體查核量也提高25%，讓市府每年查驗量可增1000件。

蔣萬安表示，食安一直是他施政的重中之重，所以2024年開始，就決定全面提升對食安的查核及檢驗量能。所以四大革新包括擴編專業的食安人力，包括強化檢驗技術，且採購最高階儀器設備，及主動進行相關監控。蔣舉例表示，這一次就增加33名專業食安人力，這是所有地方衛生單位第一次有如此大規模的擴編。另一方面，整體的查核量能也提高25%，所以讓北市府每年的查驗量，可以增加1000件。

蔣萬安也提到，北市府也採用13項檢測技術，對於新興的不管是病原、毒素或是特殊危害，都可以進行相關的檢驗，且更主動進行全面稽查、專案檢驗，不管是對美食街、星級旅館，或者是網紅餐廳，包括旅館等，市府都會最全面來進行，每一項的查核、每一項檢驗、每一次的應變，都是要讓所有市民朋友「食得安心」。

北市衛生局表示，市府也結合跨局處校園午餐查核、餐飲業者食材登錄、美食街自主管理及多語食安教育，將食安管理落實於日常。第一、增設「食因性疾病檢驗組」，擴增專責人力台北市衛生局增補33名食安專業人力，強化食品稽查、抽驗、檢驗及重大食安事件應變，稽查抽驗量能提升10%。112至114年間，食品稽查增加至少2200家次，年度食品抽驗量由4000件增至5000件，增加1000件。

源頭管理方面，衛生局啟動百貨美食街及星級旅館、網紅餐廳、知名宴席餐廳等人氣餐飲稽查專案，推動必比登及上市櫃業者食材登錄與美食街自主管理；並建置英文、越南文、印尼文及泰文4種外語食安線上課程。

另，建立新興食安風險檢驗技術衛生局持續擴大新興食品安全風險檢驗能力，涵蓋新興病原、天然毒素及特殊危害，已建立唐菖蒲柏克氏菌、諾羅病毒、邦克列酸、海洋毒素及菇類毒素等檢驗技術，新建13種檢驗方法，完成3571件食品監測；並持續建置病原菌PCR及毒素檢驗技術，縮短檢驗所需時間，提升對罕見病原體及天然毒素的辨識能力。

第三、擴充高階精密設備衛生局持續擴充液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)、氣相層析串聯質譜儀(GC-MS/MS)及分子生物檢測設備，支援食安事件判讀，已完成2582件食品中毒案件檢驗。

第四、建立專案監測與緊急應變機制衛生局除辦理例行抽驗，也持續擴大風險專案，於113至115年推動12項抽驗新專案；並於113年修訂食品中毒處理程序，同時透過跨局處查核校園午餐，強化學生用餐安全。