聽新聞
0:00 / 0:00
北市選戰迅速升溫？ 民進黨團：已進入熱戰
台北市長選戰升溫，民進黨立法院黨團今稱北市選戰已進入熱戰，且認為打得非常的精彩，指台北市長蔣萬安的執政優勢和民眾信任度持續流失，造就了對手沈伯洋的聲勢。
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨歡迎熱戰，認為選舉愈來愈接近投票都會演變成熱戰，但民進黨絕對不會因為熱戰而讓選戰變成抹黑大戰，最主要還是要看候選人有沒有料。
莊瑞雄表示，沈伯洋剛參選的時候也承認民調相對於蔣萬安有很大的差距，但經過幾個月比拼候選人之間的特質、政策主張和方向，提出對都市的願景，兩人有沒有吸引到選民的青睞才是重點；莊瑞雄說，沈伯洋這一點達標了。
至於「洋流」起飛是否會引發藍營支持者的危機意識？莊瑞雄表示，這一點都不需要去考慮，認為造勢本來就是要讓支持者走出來，讓更多中間選民看得見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。