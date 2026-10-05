北市選戰迅速升溫？ 民進黨團：已進入熱戰

台北市長選戰升溫，民進黨立法院黨團今稱北市選戰已進入熱戰，且認為打得非常的精彩，指台北市長蔣萬安的執政優勢和民眾信任度持續流失，造就了對手沈伯洋的聲勢。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨歡迎熱戰，認為選舉愈來愈接近投票都會演變成熱戰，但民進黨絕對不會因為熱戰而讓選戰變成抹黑大戰，最主要還是要看候選人有沒有料。

莊瑞雄表示，沈伯洋剛參選的時候也承認民調相對於蔣萬安有很大的差距，但經過幾個月比拼候選人之間的特質、政策主張和方向，提出對都市的願景，兩人有沒有吸引到選民的青睞才是重點；莊瑞雄說，沈伯洋這一點達標了。

至於「洋流」起飛是否會引發藍營支持者的危機意識？莊瑞雄表示，這一點都不需要去考慮，認為造勢本來就是要讓支持者走出來，讓更多中間選民看得見。