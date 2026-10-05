快訊

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

AI巨頭上演減速大秀 3股勢力背後各有盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

北市選戰迅速升溫？ 民進黨團：已進入熱戰

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

北市長選戰升溫，民進黨立法院黨團今稱北市選戰已進入熱戰，且認為打得非常的精彩，指台北市長蔣萬安的執政優勢和民眾信任度持續流失，造就了對手沈伯洋的聲勢。

2026九合一選舉

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨歡迎熱戰，認為選舉愈來愈接近投票都會演變成熱戰，但民進黨絕對不會因為熱戰而讓選戰變成抹黑大戰，最主要還是要看候選人有沒有料。

莊瑞雄表示，沈伯洋剛參選的時候也承認民調相對於蔣萬安有很大的差距，但經過幾個月比拼候選人之間的特質、政策主張和方向，提出對都市的願景，兩人有沒有吸引到選民的青睞才是重點；莊瑞雄說，沈伯洋這一點達標了。

至於「洋流」起飛是否會引發藍營支持者的危機意識？莊瑞雄表示，這一點都不需要去考慮，認為造勢本來就是要讓支持者走出來，讓更多中間選民看得見。

民進黨團 北市 沈伯洋 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍反守為攻 催出「討厭大罷免」票

「毒品」成選戰焦點 民進黨：請蔣萬安停止潑髒水 應與沈伯洋公開辯論

藍綠熱戰開打 韓侯盧首合體挺江啟臣

沈伯洋下毒品辯論戰帖 蔣萬安舉毒駕例：我當市長堅決反對毒品除罪化

相關新聞

蔡康永現身沈伯洋競總成立會場 蔣萬安也親邀：一定安排在搖滾區

北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，藝人蔡康永出現在現場被媒體拍到，台北市長蔣萬安今天公開表態，「我支持而且尊重蔡康永先生可以發表任何自己的主張。」並且表示，也很歡迎蔡康永先生來他競選總部成立的活動，也一定會安排他在搖滾區。

反毒議題沈伯洋酸藍「真的是天才」蔣萬安3問回擊

年底選戰倒數54天，反毒議題攻防持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋昨天反擊台北市長蔣萬安，酸藍營將戒毒文章解讀成廣發毒品，「真的是天才」，並再邀蔣萬安針對毒品戒治與新興毒品議題專業政策對決。蔣萬安今天受訪時三點回應，並要沈伯洋不要迴避問題、轉移焦點、不要認知作戰。

接受王偉忠、李四端專訪曝藍營愛問「這題」 沈伯洋將上趙少康節目

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」風潮，昨日競總成立，沈接受廣播專訪也談到「洋流」崛起直言有很大一部分人在他參選前都不認識他，直到他接受各媒介專訪後才認同加入，而近日輪番接受親藍媒體人專訪，他也發現很喜歡問執行面，「好像已經把我當市長」，更自曝近期將接受媒體人趙少康專訪。

江啟臣競總成立小插曲 盧秀燕轉身喝水錯過韓國瑜牽手

國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立競選總部，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「三子」今年選舉首度合體助陣，四人台上緊緊「團抱」，象徵團結一致。不過昨發生小插曲，韓國瑜喊「江啟臣凍蒜」時，本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身拿中市副市長鄭照新遞來的保溫瓶喝水，韓國瑜只得拉江啟臣的手，導致盧只能以鼓掌替代化解尷尬。遞水的鄭照新表示，當成趣聞，「都是我的錯」。

【重磅快評】沈伯洋毒品除罪化的主張 把台北帶向何方？

為了選台北市長，沈伯洋更改人設，也許讓人忘了他帶領大罷免時的仇恨風潮，也許讓人忘了他在立法院推擠時的凶狠面貌。但政治人物值得檢視的，從來不是人設怎麼改，而是他的核心思想有沒有改變。尤其涉及毒品這種攸關社會安全與下一代的議題，更不能只看現在怎麼說，必須回頭看看他過去曾經主張什麼。

影／藍委批蘇巧慧成三大案幫兇 至今仍未道歉

年底選戰加溫，國民黨立院黨團今天舉行記者會質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都在政論節目成為三大案幫兇，把受害者推向深淵，至今都沒有道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。