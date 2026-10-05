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一步一腳印走遍竹北31里！曾聖凱早起走訪陸戰 深入基層聽民意

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨竹北市長參選人曾聖凱表示，持續走訪竹北市31里，讓他更直接了解不同地區的需求，也成為未來規畫市政的重要參考。圖／曾聖凱競辦提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱表示，持續走訪竹北市31里，讓他更直接了解不同地區的需求，也成為未來規畫市政的重要參考。圖／曾聖凱競辦提供

民進黨竹北市長參選人曾聖凱近期持續走訪竹北市31里，經常清晨五、六點出門，到各協會、鄰里出遊集合地點送車。看到他自己搬礦泉水，市民會主動幫忙，也有長輩關心他有沒有吃早餐、提醒行程再忙也要照顧身體。

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曾聖凱表示，這些日常互動也是了解地方需求的機會。竹北31個里的生活環境、人口組成不同，他期待自己未來的公共服務也要進入社區，縮短市民取得資源的距離。

曾聖凱日前提出「竹北好發展」政見，規畫「城市生活支持服務」、「市場與商圈共榮」及「文化、運動與閱讀巡迴31里」三項行動，整合公共空間、生活資訊與服務資源，並依各里特色規劃活動，讓市民在生活圈就能使用更多城市資源。

曾聖凱表示，持續走訪竹北市31里，讓他更直接了解不同地區的需求，也成為未來規畫市政的重要參考。「市民會提醒我吃早餐、幫忙搬水，也會告訴我生活上有哪些事情希望市公所做得更好。這些關心和意見，我都會帶回政策裡。」

曾聖凱說，未來若能帶領市公所團隊一起服務，將把服務往社區延伸，落實「支持生活、帶動商圈、服務進里」，讓城市發展貼近市民每天真正的生活

民進黨竹北市長參選人曾聖凱近期持續走訪竹北市31里，經常清晨五、六點出門，到各協會、鄰里出遊集合地點送車。圖／曾聖凱競辦提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱近期持續走訪竹北市31里，經常清晨五、六點出門，到各協會、鄰里出遊集合地點送車。圖／曾聖凱競辦提供

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