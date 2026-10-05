回應「竹縣挺好孕計畫」吳旭智拋竹北育兒三大主張

新竹縣政府宣布11月1日起推出「挺好孕計畫」，符合資格的孕婦每一孕次最高可獲2萬元補助。國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智表示，肯定縣府回應他今年5月在議會提出的孕產婦支持方案，並提出「竹北挺育兒計畫」三大主張，包括打造推車友善城市、擴充社區產後支持網絡及升級母嬰友善公共設施，讓育兒支持從孕期延續至產後。

吳旭智指出，他今年5月提出孕產婦專案支持計畫，建議針對非侵入性胎兒染色體檢測、營養補給及孕期心理諮商提供補助。縣府推出的「挺好孕計畫」每一孕次最高補助2萬元，可用於孕期營養品、產檢交通、月子餐、坐月子服務及健保外醫療費用等。

吳旭智表示，經濟補助只是第一步，孩子出生後，家庭仍面臨通行環境、公共設施及育兒支持等需求，因此提出三大主張：一是打造「推車友善城市」，盤點人行道、騎樓及公共設施周邊環境，優先改善高低差與路面不平；二是整合社區活動中心與專業團隊，提供新手父母工作坊、育兒衛教及產後心理健康支持；三是盤點公有停車場孕婦及婦幼優先車位，改善公有場館哺（集）乳室與親子設施。

吳旭智表示，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前也提出「新竹好孕10萬大禮包」政見，規畫照顧孕期、生產、坐月子至寶寶出生後第一年的需求，並提高女性孕前健檢補助至3千元、提供新生兒父母每胎6次免費心理諮商。

他期待未來與徐欣瑩推動縣市合作，由縣府整合生育福利、醫療及心理支持資源，竹北市公所則從社區服務、通行環境與公共設施著手，讓育兒家庭能在住家附近獲得所需協助。