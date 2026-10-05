徐欣瑩陣營提三大陽光縣政承諾 喊話鄭朝方：建設不落款、家人不干政

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方日前成立競選總部，以「新竹縣民當主委」主打人民參與。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天表示，既然鄭朝方認同「人民是城市的主角」，就不要再落款造神，既然常跟進其他政見，更應把理念落實到底，尤其是徐欣瑩提出的「陽光縣政承諾」，為什麼不跟進？

徐維遠說，三大陽光縣政承諾包括：第一，公共建設不署名、不落款，讓建設歸功全體縣民；第二，家人不干政、不碰採購，落實公私分明；第三，成立「城市夢想家縣政顧問團」，讓專家與縣民共同參與、共同監督，避免縣政決策只由首長一人決定。

徐維遠表示，徐欣瑩從縣議員到立委，一直主張「人民才是城市的主角」，政治的起點是人民、權力的來源是選民，因此早已透過民眾照片拼貼競選看板，呈現「人民在前、政治人物在後」的理念。

如今鄭朝方也喊「縣民當主委」，徐維遠說，理念既然相近，就應該說到做到，而不是競選時一套、施政又是另一套。「人民是不是主角，不是看選舉時怎麼喊，而是看過去怎麼做。」

他指出，鄭朝方擔任竹北市長期間，從圖書館、公園長椅到各類禮品，都曾出現首長姓名。「既然人民才是主角，為什麼公共建設還要一直看到首長的名字？」徐維遠更質疑，「我們為了養鄭朝方落款、發亮的這三個字，還要浪費電費，簡直太可笑！」

他表示，公共建設是全民納稅共同打造的公共資產，不應變成個人宣傳看板，更不應透過公共資源凸顯政治人物個人。公共建設就該歸功全體縣民，公帑也不該拿來「造神」。

徐維遠也指出，徐欣瑩先前提出YouBike前30分鐘免費政策後，鄭朝方也跟進相同方向；既然政策可以跟進，理念也可以跟進，那麼徐欣瑩提出的三大「陽光縣政承諾」，家族背景充滿爭議的鄭朝方是不是更應該一起跟進？

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前提出「陽光縣政承諾」。圖／徐欣瑩競選團隊提供