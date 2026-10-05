反毒議題沈伯洋酸藍「真的是天才」蔣萬安3問回擊

年底選戰倒數54天，反毒議題攻防持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋昨天反擊台北市長蔣萬安，酸藍營將戒毒文章解讀成廣發毒品，「真的是天才」，並再邀蔣萬安針對毒品戒治與新興毒品議題專業政策對決。蔣萬安今天受訪時三點回應，並要沈伯洋不要迴避問題、轉移焦點、不要認知作戰。

蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗科實驗室量能及人力，他受訪時說，首先他要很清楚表達，第一，他絕對支持美沙冬計畫，不管是過去或現在。第二，也絕對支持乾淨針頭的政策，一直以來都是如此。反倒是沈伯洋委員，其實沈2014年所寫的文章，就說主張要在社區中心發放毒品跟針頭，請問要在哪裡設置社區中心？要在社區中心提供什麼樣的毒品？

對於沈伯洋稱自己整篇文章的主題是在講替代療法，酸說廣發毒品的人才是天才？蔣萬安反擊表示，這就是「偷換概念」。

蔣說，大家可以去看沈伯洋2014年寫的文章，非常清楚，整篇沒有提到「美沙冬」。沈明確說要在社區成立中心，要由社工來協助執行，而且要提供吸毒者毒品跟針具，這個非常清楚。

蔣說，現在大家看到他所支持的美沙冬計畫，第一，美沙冬是口服，第二，是在專業的醫療機構，由專業的醫療人士監控之下的戒癮政策，所以跟沈主張的社區中心給吸毒者毒品跟針具是完全不同的事情，所以不用迴避問題，好好說明清楚。

對於反毒議題辯論？沈伯洋認為反毒執行方式、政策效益必須是申論題，還提六問。蔣萬安說，他立場非常清楚，支持美沙冬計畫以及各項的戒癮、減害政策，所以包括從立委一直到現在都是如此。

蔣今天再度三問沈伯洋，「你要在哪裡設置這樣的社區中心？」「你要提供什麼樣的毒品給吸毒者？」「以及你說要有社工來協助執行，到底你要怎麼執行？」

蔣說，其實現在的美沙冬計畫市府正在做的，是在專業的醫療機構，由專業的醫療人員管控執行，所以與沈伯洋過去提出的，是完全不同的事情，不要把它混淆、偷換概念。

蔣萬安說，沈伯洋稱當時2014年主張的是美沙冬計畫，完全不是，整篇文章也沒有提美沙冬。至於這一次台北市長選舉一定會有辯論，他也一定非常樂意參與，透過這樣的場合，好好用政績以及對台北市規劃的願景爭取民眾的認同。

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