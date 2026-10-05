藍營轟蘇巧慧餵藥案等3案 蘇競辦：膝反射式負面攻擊

國民黨立院黨團今天舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案政治攻防。蘇巧慧競辦發言人劉芳宇今表示，國民黨又為選舉扭曲事實，稍微搜尋一下新聞就可以知道，蘇巧慧身為新北民意代表，依照當時案情發展要求相關單位負起責任，本來就是職責所在。

劉芳宇表示，當年餵藥案的第一時間，從家長陳情到新北市教育局的說明，都出現藥物反應的資訊，新北市府在第一時間還對幼兒園還採取最嚴重的罰款和撤照裁罰。國民黨也有許多政治人物出面要求徹查，蘇巧慧要求相關單位負起責任本來就是職責所在。

至於管中閔與張淑娟案，蘇巧慧從未指控管先生論文為假，也從未就張女士個人私事提出評論，當年節目的影片都還在，逐字逐句可供檢驗。

劉芳宇說，上周出現民調差距拉大、而李四川又被爆料財產申報不清不楚，國民黨就開始展開一連串負面攻擊，有如膝反射。蘇巧慧會持續正面陽光、講政見、說願景的選戰方向，帶領新北市走向新時代。