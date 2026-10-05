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「毒品」成選戰焦點 民進黨：請蔣萬安停止潑髒水 應與沈伯洋公開辯論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）
民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）

選戰進入白熱化，毒品減害政策成為台北市選舉攻防焦點。民進黨發言人吳崢指出，沈伯洋溫暖正面的選舉模式，深獲台北市民信任與肯定；然而台北市長蔣萬安卻以抹黑潑髒水的仇恨動員攻訐，是民主選舉最壞示範。請蔣萬安停止潑髒水，應與沈伯洋公開辯論市政。

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事件起因為沈伯洋2014年前撰文提及，台灣可效仿其他國家建立社區中心，提供吸毒者乾淨針頭與美沙冬治療計畫。蔣萬安發文強調，危險來自模糊毒品與藥物的界線，呼籲沈勿拿美沙冬計畫當作遮掩，截至今天上午10時，湧入逾56萬留言。

吳崢表示，蔣萬安先是透過藍營民代與側翼，發起全面性的潑髒水戰法，接著親自發文以斷章取義的錯誤資訊，抹黑沈伯洋，引發數以萬計的網友留言指正澄清，蔣萬安卻又以訕笑輕蔑的語氣指控留言都是花錢的網軍。蔣萬安此次選戰大打仇恨動員又藐視民意，是民主選舉的最壞示範。

吳崢指出，沈伯洋不僅早已公開表示堅定的反毒立場，也提出毒害防制的具體做法，應該要理性討論、公開辯論。更何況美沙冬替代治療、乾淨針具防止毒癮者感染疾病，是馬英九時期就上路、台北市政府現在正在執行、蔣萬安擔任立委時期更曾提案強化的公衛措施。台北市在蔣萬安主政下，市長連自己擔任「台北市政府毒防中心主任」都不知道，現在為了選舉潑髒水、製造恐慌，連自己過去的提案和現在的局處政策都要否定。

吳崢表示，台北市在蔣萬安執政之下，每位市民都感到不安。兒虐頻傳與營養午餐食安事件層出不窮；無菸政策倉促上路的規劃失當與城市老鼠肆虐，讓城市每個角落的市民都感到惶恐；頻繁的濫砍樹木，也讓台北市變得更醜；甚至，同志與身障族群在台北市生活都有可能遭受公權力的歧視與冒犯。

吳崢強調，沈伯洋多次要求應就各項市政議題進行公開辯論。無論是毒品防制、食安與營養午餐政策、鼠患、都市森林等都是台北市民所關心的議題，應該以辯論的形式討論市政，供所有市民檢驗。甚至，連國民黨中央周末也終於表態，要求沈伯洋與蔣萬安公開辯論，直接面對面把政策講清楚。

吳崢指出，事到如今，從頭到尾迴避辯論、問Ａ答Ｂ，拒絕接受選民檢驗的只剩下蔣萬安一人，令人遺憾。呼籲蔣萬安若想討論市政，停止潑髒水仇恨動員，公開辯論是最好的方法。

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蔣萬安 沈伯洋 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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