高虹安搶攻親子票 10月11日辦同樂會...匹克球體驗秒殺

年底欲連任的新竹市長高虹安打出親子牌，本周日（10月11日）起將在東區慈濟路95號「新竹有安，活動chill館」舉辦「安打小聯萌─有安壯壯同樂會」系列活動，推出匹克球小挑戰、氣墊城堡派對、神奇氣球秀、魔術變變變等活動與演出，邀親子們來一起同樂玩耍。

高虹安市長競選辦公室指出，本周日起將在「新竹有安，活動chill館」推出的「安打小聯萌─有安壯壯同樂會」活動，其中限量體驗的「匹克球小挑戰」於上午10時至12時舉辦，採限量預先報名制，由於體驗機會難得，活動訊息在高虹安臉書等平台傳出後，名額立即被秒殺，家長們已紛紛敲碗希望加開場次、增加名額。此外，活動當天下午2時起至5時則有好玩的氣墊樂園、神奇氣球秀，還有驚喜連連的魔術變變變精彩演出。

高虹安競選辦公室說，高虹安很期待，不論是運動小將、親子家庭，還是想來現場一起同歡的民眾，都歡迎大手拉小手一起加入「有安壯壯同樂會」的行列，跟上「安打小聯萌」的步伐一起揮出快樂全壘打，把滿滿歡笑與幸福通通帶回家。

高虹安競辦提醒，參加匹克球體驗的親子們，請著輕便運動服飾，並務必著合適的運動鞋（建議為平底運動鞋或網球、羽球專用鞋），請勿著拖鞋、涼鞋或皮鞋，避免滑倒或扭傷。氣墊城堡派對的規則為每座氣墊城堡同時限15人進入，每次遊玩時間20分鐘。

如欲再次遊玩請配合重新排隊，讓更多孩童都能享受遊戲樂趣。入場前則需注意設施適合3歲以上、身高140公分以下的小朋友使用，請家長協助確認是否符合適齡及身高條件，讓孩子們玩得安心又開心。如遇突發狀況或緊急異常，請立即通知現場工作人員。