蔡康永現身沈伯洋競總成立會場 蔣萬安也親邀：一定安排在搖滾區

北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，藝人蔡康永出現在現場被媒體拍到，台北市長蔣萬安今天公開表態，「我支持而且尊重蔡康永先生可以發表任何自己的主張。」並且表示，也很歡迎蔡康永先生來他競選總部成立的活動，也一定會安排他在搖滾區。

蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗科實驗室量能及人力，媒體問蔣，怎看蔡康永昨天出席沈伯洋的競選總部成立？還有蔡康永事後被大陸網友出征，還有品牌切割？

蔣萬安說，「每個人都可以自由參加政治活動，這是我們共同堅持守護的價值」，這就是民主的真諦，他也要呼籲中國大陸尊重台灣自由民主生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別的待遇。

媒體追問，蔡康永的經紀人提到，想要邀請沈伯洋、及蔣萬安訪問，有沒有收到邀約？蔣萬安說，有聽說，他很願意訪問不同立場政治人物，所以當然如果節目有邀約，都會由幕僚團隊規畫。最重要如果可以，也很歡迎蔡康永先生來他競選總部成立的活動，也一定會安排他在搖滾區。