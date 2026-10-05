蔣萬安重砲轟賴清德無心治國 舉這3件事狠打臉卓榮泰「三不」

年底選戰倒數54天，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天競選總部成立，行政院長卓榮泰上台致詞痛批台北市長蔣萬安「不誠懇、不認真、不真實」。蔣萬安今天也直球對決，用三對比來打臉卓榮泰的「三不」。

蔣也重砲賴清德總統、卓榮泰，如果施政治國能用攻擊蔣萬安一半心力，就不會有高房價民怨、少子化國安問題。

對於卓榮泰批評「三不」，蔣萬安今天說，「對比以不副署、不執行，來否決多數民意的卓榮泰，誰比較不誠懇？」「對比今天不願意承認過去主張在社區中心發放毒品的沈伯洋，誰比較不真實？」「對比不願意去解決冷鏈配送問題，就直接宣布停止班班喝鮮奶這樣政策的卓榮泰，誰比較不認真？」

蔣萬安今天今天上午視察衛生局檢驗室量能及人力，媒體問蔣，怎麼看昨天沈伯洋競總成立，除前後任總統蔡英文、賴清德出席，行政院長卓榮泰還批評蔣萬安「三不不誠懇、不認真、不真實」，稱「四年萬安演習要結束了」，加上前天60萬網路大軍洗版，是否覺得自己這次是跟整個民進黨國家機器在選舉？

蔣也重砲賴清德總統、還有卓榮泰院長，如果施政、治國能用攻擊蔣萬安一半的心力，今天苯駢芘毒油不會查不出結果；今天少子化問題不會越來越嚴重；今天高房價不會10年都沒有辦法解決；也不會無法蓋出當時承諾的13萬戶的社宅。