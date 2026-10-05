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網稱50萬洗版超車印度金氏紀錄 蔣萬安：民進黨大罷免早創紀錄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗室量能及人力。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗室量能及人力。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數54天，台北市長蔣萬安前晚臉書反毒議題貼文被逾50萬留言洗版灌爆，有網友翻出蔣萬安臉書已經超車印度團隊2012年單則37.7萬的金氏世界紀錄。蔣萬安今天也重砲民進黨，去年大家就看到，所有全世界的民主國家，沒有因為選輸就發動無差別式大罷免，當時就已創下世界紀錄。

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蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗室量能及人力。蔣說，他只是很清楚表達反毒立場、及揭發民進黨不想被人看到的事情，就要被動員來洗版，所以他再度強調，「我非常歡迎大家不同意見的人理性討論、溝通，但是我想還是堅定表達我的立場，反對毒品除罪化，而且反對毒品進入校園跟社區。」

對於前晚的臉書貼文被疑似綠營網軍洗版灌爆，蔣萬安今天被問到，有網友翻出蔣萬安已經直接超車2012年印度團隊 Indian Trinity 創下的24小時37.7萬則的金氏世界紀錄，網友質疑，被洗版難道只為替綠營候選人轉移焦點？

蔣萬安今反擊民進黨，表示「去年我們大家就看到，所有全世界民主國家沒有因為選輸，就發動無差別式大罷免，就已經創下世界紀錄。」

2026九合一選舉 台北市選舉 大罷免 蔣萬安 民進黨 反毒

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北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安前晚臉書一則質疑對手沈伯洋的反毒臉文，遭留言洗版灌爆，不到24小時已突破近50萬則留言。擅長操作網軍的不具名空戰操盤手透露，蔣萬安這一則貼文，要洗到這麼大的留言量，絕對所費不貲。

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