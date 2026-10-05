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即時短評／韓流助攻李四川 萬川聯手迎戰綠營洋流

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。記者許正宏／攝影
侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。記者許正宏／攝影

選戰倒數55天，雙北選戰升溫。「禿子」韓國瑜昨南北奔波，先衝台中為江啟臣助陣，下午轉往新北板橋，為他口中的好兄弟李四川站台，與蔣萬安、侯友宜、黃國昌、鄭麗文等人同台，藍營重量級政治人物齊聚板一，企圖透過萬人造勢展現團結氣勢，在選情膠著期，為新北選戰注入一劑強心針。

2026九合一選舉

這場造勢用意不只是凝聚軍心，更是藍綠在板橋的第二回合較勁。9月5日，民進黨蘇巧慧在板一辦首場萬人造勢，展現府院黨資源及地方組織動員能力；相隔一個月，換藍營大軍壓境，韓流、萬川聯手，主辦單位喊出湧入4萬人助陣，不只是要喚出藍軍支持者的投票熱情，更要吸納更多中間票、游離票。

今年選情偏冷，被稱為「陸戰年」，藍綠都邀來政治明星輪番站台，真正決定勝負的，仍是尚未表態的中間選民，以及投票意願不高的年輕族群。韓國瑜的政治魅力能否重新喚起深藍支持者的熱情，是觀察指標。曾踢破高雄綠營神話的「韓流」過去曾創造驚人的政治動員能量，如今政治氛圍、選民結構與當年已有不同，造勢現場的熱度能否轉化為選票，仍有待檢驗。

韓國瑜對穩固深藍基本盤有號召力，蔣萬安扮演的角色則更具戰略意義。雙北是深度連動的共同生活圈，蔣萬安與李四川聯手打出「雙北雙贏、世代共治」，試圖將雙北城市治理、交通建設與區域合作，轉化為跨縣市的政治優勢。蔣萬安的都會形象與年輕世代支持度，有助於替李四川拓展中間選票，「萬川」組合能否發揮一加一大於二的效果，攸關雙北藍軍能否取勝。

侯友宜是這場接棒戰的關鍵角色。市長任期進入倒數，市議會定期會即將告一段落，侯系統逐步加大輔選力道，從政策延續、地方組織到人脈整合，肩負替李四川穩住基本盤的任務。藍營另一張牌是藍白合，黃國昌與李四川已數度同台，象徵藍白堅定合作的政治訊號，但民眾黨支持者能否完全移轉，仍存在變數，尤其年輕選民與小草的政治認同，未必能完全隨著政黨領袖的站台而移動。

面對新北藍營重磅出擊的超級星期天，蘇巧慧馬不停蹄走訪汐止、板橋、淡水、林口，與地方議員參選人合體成立競選總部，採取分區作戰、母雞帶小雞的方式，持續累積地方聲勢。黨主席鄭麗文等人助講時，猛攻蘇巧慧是政治家族的公主，要喚出「討厭蘇貞昌」聲音。對蘇巧慧而言，如何淡化政二代包袱，在父親蘇貞昌的政治光環與自身政治品牌之間取得平衡，既能承接政治資源，又能凸顯個人特質，是突破藍營攻勢的重要課題。

雙北選戰表面上是李四川與蘇巧慧的兩強對決，背後是藍綠政治資源、世代接班與跨黨合作的多重較量。韓流能否催出深藍投票熱情、蔣萬安能否拓展都會與年輕選票、侯友宜能否穩健交棒，以及黃國昌能否帶動第三勢力，這張網環環相扣。

雙北藍營以「萬川」聯手匯聚韓流、區域聯防與藍白合作的政治力量，綠營以地方深耕與執政資源形成另一股「洋流」，兩股力量正面交鋒，隨著投票日逼近，激起的火花將更多。

民進黨蘇巧慧9月5日在板一半萬人造勢，相隔1個月後，換藍營攻進板一，互別苗頭意味濃。午後開始，支持者一波波抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員參選人手舉板填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等喊聲。記者許正宏／攝影
民進黨蘇巧慧9月5日在板一半萬人造勢，相隔1個月後，換藍營攻進板一，互別苗頭意味濃。午後開始，支持者一波波抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員參選人手舉板填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等喊聲。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜昨站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜昨站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜昨站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜昨站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。記者許正宏／攝影

侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。記者許正宏／攝影
侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。記者許正宏／攝影

韓流 李四川 綠營 2026九合一選舉

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