藍綠熱戰開打 韓侯盧首合體挺江啟臣

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰陳秋雲洪子凱邱書昱／連線報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）昨成立競選總部，立法院長韓國瑜（右一）、台中市長盧秀燕（右二）和新北市長侯友宜（左一）合體力挺。四人在台上緊緊相擁，展現團結氣勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）昨成立競選總部，立法院長韓國瑜（右一）、台中市長盧秀燕（右二）和新北市長侯友宜（左一）合體力挺。四人在台上緊緊相擁，展現團結氣勢。記者黃仲裕／攝影

選前造勢大比拚。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立競選總部，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「三子」今年選舉首度合體助陣，四人台上緊緊「團抱」，象徵團結一致。民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，則有賴清德總統和前總統蔡英文等大咖雲集，宣布分別接任沈伯洋競總榮譽主委、主委。

2026九合一選舉

江啟臣昨早在西屯區成立競選總部，主辦單位宣布現場超過萬人，人手一支國旗揮舞，「禿子、漢子、燕子」韓國瑜、侯友宜、盧秀燕陪同江啟臣大進場時，更瞬間點燃全場熱情，四人一路手拉手，並肩走上台，掀起支持者熱烈歡呼。

侯友宜率先致詞說，台中跟新北很像，都有廿九個行政區、同樣有山有海，肯定江提出「廿分鐘生活圈、五大生活區域」政見，涵蓋交通、產業、醫療、長照、文教與永續等城市轉型。

韓國瑜說，他第一場輔選就給台中江啟臣，他與跟江啟臣合作立法院近兩年半，看到江啟臣認真、踏實、努力、使命必達之外，還有最棒的國際觀。「我們定位台中，絕對不光是台灣的台中，一定要變成亞洲的台中，世界的台中。」韓說，將來所有的客源不斷地進入台中，台中的貨物不停地賣出去。

「三子」團抱江象徵交棒

盧秀燕在三子中壓軸致詞，並邀請三人「團抱」江啟臣，象徵團結傳承。她說，「三子」今年選舉首次合體是禿子、漢子及燕子支持「大鼻子」，就是要交棒給最強的市長。盧指出，她已準備好了，就是要「好好交棒、安心交棒、幸福交棒」給江啟臣。

國民黨主席鄭麗文昨也出席，她批評，這兩年在民進黨錯誤政策下，不斷掏空台灣的民主基石與經濟成就，喊話國民黨不只要贏二○二六，還要贏二○二八，中央地方一條心，拚經濟、拚和平。

黃國昌要小草挺川伯

韓國瑜和侯友宜昨天下午則轉進新北市，為李四川板橋場大造勢。

台北市長蔣萬安和侯友宜配著李四川大進場，韓國瑜則希望新北市民讓李四川能「苦盡甘來」，鄭麗文和民眾黨主席黃國昌也到現場力挺，黃國昌要小草站出來挺川伯，「挺川伯就是挺台灣價值」。

沈伯洋競總成立大會，賴總統、蔡英文、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人都到場，賴總統當場宣布接任沈伯洋競總榮譽主委。蔡英文則在臉書宣布接任沈的競總主委，上台雖未致詞，但隨著眾人高喊「沈伯洋，凍蒜」。

賴總統說，有人說他提名沈伯洋是為了牽制蔣萬安，催出綠營基本盤，不是要求得勝利，現在目的已經達到，但他要告訴大家，這就是「認知作戰」，他在提名時就告訴沈，就是要讓沈贏得選舉。

昨天活動並無蔡英文出席流程，但下午近四時卅分傳出蔡將到場，不到五分鐘賴總統突然走到後方，先與民眾致意，蔡英文在近四十分時現身舞台後方，不少周邊支持者驚喜尖叫，而賴看到蔡英文後上前握手，隨即一起進入會場。

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