人物側寫／兩個國瑜 韓流繼續拚

選戰倒數五十五天，雙北選戰持續升溫。「禿子」立法院長韓國瑜南北奔波，昨天先衝台中為國民黨市長參選人江啟臣助陣，下午轉往板橋為他口中的好兄弟、國民黨新北市長參選人李四川站台。不惟如此，韓國瑜更已預告，除了在立法院做好院長工作，也會走進地方展開輔選行程，「兩個國瑜，兩種身分，腳步不停，熱情更不能停」。

昨天藍營新北這場造勢，用意不只是凝聚軍心，更是藍綠在板橋的第二回合較勁。九月五日民進黨新北市長參選人蘇巧慧在板一舉辦首場萬人造勢，相隔一個月，換藍營大軍壓境，「韓流」、「萬川」聯手，不只要喚出藍軍支持者的投票熱情，也要吸納更多中間票、游離票。

民進黨近期「洋流」聲勢異軍突起，藍軍必須加速反守為攻。曾踢破高雄綠營神話的「韓流」，過去創造驚人政治動員能量，如今政治氛圍、選民結構已有不同，造勢熱度如何轉化為選票，以及韓國瑜的政治魅力如何重新喚起支持者的熱情，藍營高度期待。

雙北是深度連動的共同生活圈，台北市長蔣萬安昨為「老戰友」李四川助陣，以「雙北雙贏、世代共治」試圖將雙北城市治理、區域合作轉化為政治優勢。現任新北市長侯友宜則是另一個關鍵角色，他已表態盼市政穩定交棒執行，待議會會期結束，侯系統將逐步加大輔選力道。

如果說蔣萬安及侯友宜在爭取中間選民、延續市政建設扮演具戰略意義的積極角色，韓國瑜則對穩固深藍基本盤有不可忽視的號召力。中立的國會議長及肩負政黨使命的不分區立委，是韓口中的「兩個國瑜，兩種身分」。但九合一選舉是二○二八大選前哨戰，韓國瑜昨說「只要有需要，我就會盡力而為，繼續拚、繼續走」，選擇蹽落去，不僅是與大家一起努力，更是在「洋流」迸發之際，要讓外界看看「韓流」還有多大威力。