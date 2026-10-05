藍反守為攻 催出「討厭大罷免」票

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部昨天成立，聲勢不小。為應戰「洋流」，國民黨擬以議題戰反守為攻，透過地方關切議題，喚醒藍營支持者的危機意識，也要凸顯民進黨政治操作的手法，進而催出更多中間選民「討厭大罷免」選票。

國民黨人士指出，過去一個多月，「洋流」的操作讓民進黨掌握話題主導權；沈伯洋跑夜市、市場、宮廟，製造「破圈」氛圍，國民黨冷處理的做法一度被質疑，是否真能讓藍營群眾有危機意識，但隨著台北市長選戰因毒品議題攻防，基層也出現要求轉守為攻的聲音。

地方輔選人士提到，反毒議題跨越藍綠光譜，對中間選民與家長族群具有穿透力，此次立法院黨團同步出手，等於把台北的攻勢外溢到新北戰場。

國民黨青年部主任李昶志表示，「洋流」被塑造的目的是鞏固基本盤，但不能掉以輕心的是，一旦有了其他「意外」的收穫，恐牽動其他縣市選情。

國民黨人士也提到，去年大罷免期間，社會上累積了對高強度政治動員的疲乏感；「洋流」的造勢規模愈大、動員強度愈高，愈容易喚起這群人對大罷免的記憶。國民黨要做的，是讓群眾看見這股聲勢背後的動員性質，把這股厭倦感轉化為投票動力。