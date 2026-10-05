綠營示警 洋流恐淪兩面刃

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起選戰攻勢，綠營選將紛紛搶搭「洋流」熱潮，但民進黨內看法各異，更有綠營人士示警，「洋流」在綠大於藍的選區當然是加分，但在藍大於綠的逆風區，恐是兩面刃，新北市就是案例，民進黨新北市長參選人蘇巧慧要和沈伯洋走多近，得審慎拿捏。

2026九合一選舉

民進黨人士表示，由沈伯洋帶起的「洋流」氣勢驚人，所到之處不需動員便「強強滾」。分析其群眾組成，多與大罷免時期最具熱情的支持者高度重疊；這股力量是鞏固綠營基本盤的利器，但在不同選區效應卻截然不同。

該人士舉例，在基本盤「綠大於藍」的高雄市，「洋流」外溢效果極佳。選戰策略上，只要能藉此穩穩催出綠營鐵票、票票入匭，便能掌握勝券。

但在基本盤「藍大於綠」的選區，例如新北市，黨內的看法兩極。樂觀派認為，沈伯洋已經成功翻轉人設，與大罷免時期的激進印象脫鉤，「洋流」能有效刺激年輕選民熱情，替新北市長選將蘇巧慧鞏固游離的青年票。

擔憂派指出，「洋流」同溫層過厚，若部分極端支持者在網路上「失控出征」、加深社會仇恨值，恐喚起選民對大罷免時期的激進印象；一旦嚇跑關鍵中間選民，即使鞏固綠營支持者，但損失了開拓更多票源機會，結果很可能出現，基本盤藍大於綠決定了最後勝敗，新北仍功虧一簣。

民進黨人士分析，蘇巧慧在新北嚴格貫徹「尊侯牌」與「理性拚建設」的溫和路線，藉此爭取中間選民並淡化政二代標籤；若「洋流」失控，勢必淪雙面刃。整體而言，「洋流」對新北選情是助力或阻力待觀察，而蘇營深知，與其依賴外溢效應，穩固陸空戰節奏才是致勝關鍵。

2026九合一選舉 綠營 沈伯洋 蘇巧慧 新北

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