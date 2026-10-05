觀察站／藍白大陣仗同框 吹響抗綠號角

聯合報／ 本報記者陳秋雲王慧瑛

迎戰年底九合一選舉，國民黨禿子、燕子、漢子「三子」昨上午首度合體輔選，白營也到場，為國民黨台中市長參選人江啟臣站台；下午，韓國瑜侯友宜蔣萬安等人又一同現身國民黨新北市長參選人李四川造勢場，藍白黨主席也同台。昨天一天，藍白在台中、新北等地接連大陣仗同框，要吹響藍白合、團結抗綠的號角。

2026九合一選舉

「三子合體」帶來的最大政治效果，除快速鞏固國民黨基本盤，在台中市長盧秀燕號召「團抱」江啟臣下，也象徵要讓盧在台中的執政品牌與政治聲量，進一步延伸到江身上。對江啟臣而言，這場造勢不只是「大咖站台」，更是將藍營中央、地方與立法院的政治資源同步拉進選戰；對盧秀燕而言，則代表交棒之後正式啟動團隊作戰模式。

不過，三子同台所形成的舞台聲勢，能否進一步轉化為地方組織的動員能量與實際選票，仍是投票前的重要觀察點。造勢可以凝聚支持者，但選舉最後比的，仍是組織能否深入基層。

三子合體凝聚藍營之外，台中選戰還有另一張牌「藍白合」。對國民黨而言，三子合體負責定錨基本盤、凝聚藍營信心，藍白合作則有機會進一步擴大選票結構，兩股力量能否真正產生「一加一大於二」的疊加效應，是後續九合一選戰的重要課題。

藍白不僅在台中緊密合作，昨下午李四川在板橋的萬人造勢，則由民眾黨主席黃國昌率黨內議員參選人助陣，加上國民黨主席鄭麗文也同場，傳遞新北堅定藍白合沒懸念的信號。

因新竹縣藍白陣營互信生變，一度讓藍軍支持者憂心，這把火會不會燒往新北等藍白合作縣市？回顧近期幾場李四川大型造勢，黃國昌都用行動力挺，新北藍營人士直言，竹北市長選戰的疙瘩是「誰讓誰」，新北市長一役共同信念是「怎麼一起贏」。

2026九合一選舉 藍白 韓國瑜 江啟臣 侯友宜 蔣萬安

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