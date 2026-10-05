觀察站／藍白大陣仗同框 吹響抗綠號角

迎戰年底九合一選舉，國民黨禿子、燕子、漢子「三子」昨上午首度合體輔選，白營也到場，為國民黨台中市長參選人江啟臣站台；下午，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人又一同現身國民黨新北市長參選人李四川造勢場，藍白黨主席也同台。昨天一天，藍白在台中、新北等地接連大陣仗同框，要吹響藍白合、團結抗綠的號角。

「三子合體」帶來的最大政治效果，除快速鞏固國民黨基本盤，在台中市長盧秀燕號召「團抱」江啟臣下，也象徵要讓盧在台中的執政品牌與政治聲量，進一步延伸到江身上。對江啟臣而言，這場造勢不只是「大咖站台」，更是將藍營中央、地方與立法院的政治資源同步拉進選戰；對盧秀燕而言，則代表交棒之後正式啟動團隊作戰模式。

不過，三子同台所形成的舞台聲勢，能否進一步轉化為地方組織的動員能量與實際選票，仍是投票前的重要觀察點。造勢可以凝聚支持者，但選舉最後比的，仍是組織能否深入基層。

三子合體凝聚藍營之外，台中選戰還有另一張牌「藍白合」。對國民黨而言，三子合體負責定錨基本盤、凝聚藍營信心，藍白合作則有機會進一步擴大選票結構，兩股力量能否真正產生「一加一大於二」的疊加效應，是後續九合一選戰的重要課題。

藍白不僅在台中緊密合作，昨下午李四川在板橋的萬人造勢，則由民眾黨主席黃國昌率黨內議員參選人助陣，加上國民黨主席鄭麗文也同場，傳遞新北堅定藍白合沒懸念的信號。

因新竹縣藍白陣營互信生變，一度讓藍軍支持者憂心，這把火會不會燒往新北等藍白合作縣市？回顧近期幾場李四川大型造勢，黃國昌都用行動力挺，新北藍營人士直言，竹北市長選戰的疙瘩是「誰讓誰」，新北市長一役共同信念是「怎麼一起贏」。