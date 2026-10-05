藍白共挺 李四川：公務生涯最後一戰

聯合報／ 記者張策黃子騰葉德正邱瑞杰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨在板橋大造勢，台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨在板橋大造勢，台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜昨站上板橋第一運動場，為國民黨市長參選人李四川助選，現場還有新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等大咖齊聚，大秀陸戰肌肉，主辦單位喊現場破四萬人。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧九月五日在板一辦萬人造勢，相隔卅天，換藍營攻進板一，互別苗頭意味濃。昨天午後，支持者一波波抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員參選人手舉看板填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等呼喊聲。

國民黨新北市長參選人李四川昨在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，湧進四萬名支持者高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川昨在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，湧進四萬名支持者高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

韓國瑜致詞時，舞台大螢幕打出「一隻穿雲箭，新北來相見」，帶回昔日「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」選舉記憶。他細數李四川在高雄時期成績有目共睹，「是了不起的政治人物」。

「苦，就是李四川的寫照。」韓國瑜說，李四川苦讀出身，從屏東小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但李熬過來了，因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民讓他苦盡甘來，成為新北的新市長。

侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，現場氣氛沸騰。侯感性說，還有很多夢待完成，交棒給具備工程專業與豐富行政經驗的李四川，能帶領新北持續前進；李四川已建立值得信賴的「四川品牌」，許多重大建設背後都有李四川汗水，呼籲「挺川」延續侯友宜及市民的夢想。

蔣萬安登台力挺昔日戰友，他直言不只是站台，是要向新北市民掛保證，讚李四川是推動市政最有經驗的人，喊出「台北有萬安、新北有川伯」，未來雙北將攜手合作。

黃國昌表示，掌握媒體及豐厚資源的民進黨在投票前，一定無所不用其極、不擇手段，呼籲小草站出來捍衛台灣價值、支持李四川。鄭麗文以「蘇氏王朝公主」形容蘇巧慧，批蘇自稱從基層做起，但「何時立委變成基層工作？」與李四川從基層公務員做到三都副市長對比，這場選舉是平民對抗權貴。

「台灣不缺會講話的人啦。」李四川壓軸登台表示，從基層公務員一路走來，沒政治資源與靠山，「我唯一靠山是新北四百萬市民」，這場選戰是「我李四川公務生涯最後一戰」，盼以四十年公務經驗貢獻新北，接下侯友宜這一棒，「我的家就在新北，新北未來，我一定扛起來」。

被酸公主 蘇巧慧：來自基層

蘇巧慧昨連跑汐止、板橋、淡水、林口等地，與議員參選人合體成立競總，對鄭麗文酸她是「公主」，蘇回擊說，她是真正第一個從基層、新北這座城市栽培出來的市長參選人，強調「做工程、做建設絕對不輸人」，重點放在「未來、希望、願景」，不攻擊對手；把過去成績、現在態度及未來計畫交選民比較，「我們是來面試的」、「板橋贏，我們就贏」。

2026九合一選舉 李四川 韓國瑜 黃國昌 侯友宜 蘇巧慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

影／李四川萬人造勢 藍白主席、韓國瑜加持再造韓流

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

李四川板一造勢開場湧逾2萬人 韓國瑜、黃國昌、蔣萬安等藍白大咖力挺

相關新聞

温世政組青年隊 許淑華爭取捷運

選舉逼近，民進黨南投縣長參選人温世政昨天偕南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，拋出青年政見。縣長許淑華爭取連任，白天為黨內市長參選人江啟臣、李四川站台輔選，晚上回防南投，到茶博「音浪之夜」與青年朋友互動。

莊競程喊話換人做 高虹安聚焦教育

縣市長選戰倒數不到二個月，民進黨新竹市長參選人莊競程前天出席「台派大辦桌」活動，劍指現任市長，喊話「高虹安做不來的，換莊競程來做」；高虹安昨則成立教育後援會，宣布未來四年要投入六百億教育預算、推動Ｋ－十二科技雙語學校，爭取教育界與家長支持。

「公衛非供毒護身符」 民團批沈伯洋誤導大眾

美沙冬減害治療等毒品防治，意外成為台北市長選戰焦點。中華民國防疫學會發表嚴正聲明，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋以公共衛生減害政策包裝相關主張，以模糊的公衛名詞誤導大眾，挑戰國家反毒防線。紅絲帶基金會稱「公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為政治攻防而刻意簡化、甚至扭曲政策內容。」

藍營質疑沈伯洋支持「吸毒除罪化」？

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」，引發爭論。國民黨立委廖先翔指出，青鳥為護航發動攻擊，把台北市長蔣萬安過去對既有醫療體系戒毒的檢討，置換成「蔣萬安也支持社區發毒品」，反而讓更多人去看沈伯洋的全文，沈伯洋應該說明是否「支持吸毒除罪化」？

反毒論戰 蔣萬安轟偷換概念 沈伯洋反批汙名化第一線

毒品攻防延燒，台北市長蔣萬安昨批民進黨市長參選人沈伯洋「偷換概念」，十二年前文章根本沒提「美沙冬」三字；北市研考會主委殷瑋也稱沈當年講「效仿某些國家」非指美沙冬，瑞士、德國等國還設有毒品注射室。沈伯洋則反批，蔣言論汙名化第一線防治人員，他立場至今未變，也下戰帖要求辯論。

觀察站／「洋流」來襲 激起藍危機感

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部昨天盛大成立，人潮一度從北平東路蔓延中山南路；同一時間，台北市長蔣萬安臉書被超過五十萬則留言灌爆。從陸戰到空戰，「洋流」來勢洶洶，尋求連任的蔣萬安已感受到危機感，綠營自認是翻轉北市選情的新力量，藍營則質疑是難以突破同溫層的內部自嗨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。