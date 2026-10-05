藍白共挺 李四川：公務生涯最後一戰

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜昨站上板橋第一運動場，為國民黨市長參選人李四川助選，現場還有新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等大咖齊聚，大秀陸戰肌肉，主辦單位喊現場破四萬人。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧九月五日在板一辦萬人造勢，相隔卅天，換藍營攻進板一，互別苗頭意味濃。昨天午後，支持者一波波抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員參選人手舉看板填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等呼喊聲。

國民黨新北市長參選人李四川昨在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，湧進四萬名支持者高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

韓國瑜致詞時，舞台大螢幕打出「一隻穿雲箭，新北來相見」，帶回昔日「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」選舉記憶。他細數李四川在高雄時期成績有目共睹，「是了不起的政治人物」。

「苦，就是李四川的寫照。」韓國瑜說，李四川苦讀出身，從屏東小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但李熬過來了，因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民讓他苦盡甘來，成為新北的新市長。

侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，現場氣氛沸騰。侯感性說，還有很多夢待完成，交棒給具備工程專業與豐富行政經驗的李四川，能帶領新北持續前進；李四川已建立值得信賴的「四川品牌」，許多重大建設背後都有李四川汗水，呼籲「挺川」延續侯友宜及市民的夢想。

蔣萬安登台力挺昔日戰友，他直言不只是站台，是要向新北市民掛保證，讚李四川是推動市政最有經驗的人，喊出「台北有萬安、新北有川伯」，未來雙北將攜手合作。

黃國昌表示，掌握媒體及豐厚資源的民進黨在投票前，一定無所不用其極、不擇手段，呼籲小草站出來捍衛台灣價值、支持李四川。鄭麗文以「蘇氏王朝公主」形容蘇巧慧，批蘇自稱從基層做起，但「何時立委變成基層工作？」與李四川從基層公務員做到三都副市長對比，這場選舉是平民對抗權貴。

「台灣不缺會講話的人啦。」李四川壓軸登台表示，從基層公務員一路走來，沒政治資源與靠山，「我唯一靠山是新北四百萬市民」，這場選戰是「我李四川公務生涯最後一戰」，盼以四十年公務經驗貢獻新北，接下侯友宜這一棒，「我的家就在新北，新北未來，我一定扛起來」。

被酸公主 蘇巧慧：來自基層

蘇巧慧昨連跑汐止、板橋、淡水、林口等地，與議員參選人合體成立競總，對鄭麗文酸她是「公主」，蘇回擊說，她是真正第一個從基層、新北這座城市栽培出來的市長參選人，強調「做工程、做建設絕對不輸人」，重點放在「未來、希望、願景」，不攻擊對手；把過去成績、現在態度及未來計畫交選民比較，「我們是來面試的」、「板橋贏，我們就贏」。