資源當後盾、服務各年齡層 綠中央加持蔡易餘、劉建國

綠營中央拉抬嘉義縣、雲林縣選情，行政院秘書長張惇涵等人昨天為黨籍嘉義縣長參選人蔡易餘站台說，中央十年挹注嘉縣逾二千多億元，蔡接掌縣政能將爭取到的預算落實執行；內政部長劉世芳為雲林縣長參選人劉建國助選指出，劉的「孝心」會延伸至照顧各年齡層民眾。

蔡易餘接連與竹崎鄉長參選人陳宏吉、梅山鄉長參選人吳福仁成立聯合競選總部，包括縣長翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達等人到場，尤其張明達以「換帖兄弟」形容與蔡易餘關係，地方人士認為，對化解昔日綠營內部競爭的裂痕及整合山區勢力，具有重要意義。

張惇涵說，中央十年來挹注嘉縣超過二四六四億元，未來除半導體、無人機產業持續落地，也支持中正大學籌設矽光子半導體學院，希望將人才留在嘉義，形成「山腳有產業、山頂有觀光」的發展。

陳世凱則表示，中央投入嘉縣交通建設規模已突破一千億元，包括民雄鐵路高架化、水上機場、布袋港及新塭交流道等，擔任三屆立委的蔡易餘知道「錢要去哪裡爭取」，未來接掌縣政，也能將爭取到的預算落實執行。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（右二）昨天在四湖、崙背成立聯合競總，內政部長劉世芳（左二）到場助講相挺。記者蔡維斌／攝影

另，劉建國昨分別成立四湖鄉、崙背鄉聯合競選總部，劉世芳、衛福部政務次長呂建德、客委會主委古秀妃到場支持，呂建德指出，劉建國積極爭取台大醫院虎尾院區擴建，以及高齡醫學暨健康福祉研究中心，未來相信會再創造更多福利。

「雲林縣擁有許多條件發展，大家給會做事的劉建國機會」，劉世芳稱讚，劉是個孝順的人，更將這孝心延伸至雲林各年齡層民眾，將為雲林爭取更多就業機會。