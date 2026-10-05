廟口開講…周春米連跑5場 蘇清泉有藍委助講
爭取連任民進黨屏東縣長周春米、與三度挑戰縣長的國民黨籍參選人蘇清泉，近日展開廟口開講。周春米昨與屏東市長參選人梁育慈一連跑五場，將「廟口開講」變成「廟口開唱」；蘇清泉則從本月二日起連辦四場，邀同黨立委羅智強、王鴻薇助講。藍綠深入社區基層，搶攻選民支持。
周春米昨與梁育慈到屏東市林仔內永安殿、新興天后宮、海豐三山國王廟、歸來慈天宮及頭前溪鎮溪宮，立委王義川、評論員李正皓接力助講，主打「縣市同步屏東進步」。
周春米以「心花開」等歌曲與鄉親互動，廟口開講化身「廟口開唱」，接著細數四年縣政成績，上任第二年還清屏東縣債務，推動全齡照顧，強調屏東正值產業轉型與重大建設推進關鍵期，縣市攜手推動建設，拉抬屏東市長參選人梁育慈聲勢，周春米喊出讓縣市同步向前，屏東隊、台灣隊都能全壘打。
藍營蘇清泉也展開廟口開講，二日晚間高樹場由立委羅智強站台，三日晚間九如場有立委王鴻薇等人助講，昨傍晚一連兩場分別到鹽埔鄉與崁頂鄉。
昨天下午在鹽埔鄉舉辦，議長周典論站台，還有鹽埔鄉長參選人蔣滿祝、爭取連任縣議員葉明博等人出席相挺。
蘇清泉在廟口開講主打長者福利，他提出若當選，現行敬老卡除交通及運動用途，偏鄉長輩用不太到，他若當選研議開放至超商兌換麵包、牛奶等商品，為長輩營養加分。羅智強以「專業、善良、愛屏東」三大優點形容蘇清泉，王鴻薇稱許蘇專業理性問政。
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