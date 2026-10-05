廟口開講…周春米連跑5場 蘇清泉有藍委助講

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
爭取連任的屏東縣長周春米（中）廟口開講，開場先來「廟口開唱」炒熱現場氣氛。記者劉星君／攝影
爭取連任的屏東縣長周春米（中）廟口開講，開場先來「廟口開唱」炒熱現場氣氛。記者劉星君／攝影

爭取連任民進黨屏東縣長周春米、與三度挑戰縣長的國民黨籍參選人蘇清泉，近日展開廟口開講。周春米昨與屏東市長參選人梁育慈一連跑五場，將「廟口開講」變成「廟口開唱」；蘇清泉則從本月二日起連辦四場，邀同黨立委羅智強、王鴻薇助講。藍綠深入社區基層，搶攻選民支持。

2026九合一選舉

周春米昨與梁育慈到屏東市林仔內永安殿、新興天后宮、海豐三山國王廟、歸來慈天宮及頭前溪鎮溪宮，立委王義川、評論員李正皓接力助講，主打「縣市同步屏東進步」。

周春米以「心花開」等歌曲與鄉親互動，廟口開講化身「廟口開唱」，接著細數四年縣政成績，上任第二年還清屏東縣債務，推動全齡照顧，強調屏東正值產業轉型與重大建設推進關鍵期，縣市攜手推動建設，拉抬屏東市長參選人梁育慈聲勢，周春米喊出讓縣市同步向前，屏東隊、台灣隊都能全壘打。

三度挑戰屏東縣長國民黨籍參選人蘇清泉（右）展開廟口開講，2日晚間在高樹鄉開講，同黨立委羅智強（左）現身力挺。圖／蘇清泉團隊提供
三度挑戰屏東縣長國民黨籍參選人蘇清泉（右）展開廟口開講，2日晚間在高樹鄉開講，同黨立委羅智強（左）現身力挺。圖／蘇清泉團隊提供

藍營蘇清泉也展開廟口開講，二日晚間高樹場由立委羅智強站台，三日晚間九如場有立委王鴻薇等人助講，昨傍晚一連兩場分別到鹽埔鄉與崁頂鄉。

昨天下午在鹽埔鄉舉辦，議長周典論站台，還有鹽埔鄉長參選人蔣滿祝、爭取連任縣議員葉明博等人出席相挺。

蘇清泉在廟口開講主打長者福利，他提出若當選，現行敬老卡除交通及運動用途，偏鄉長輩用不太到，他若當選研議開放至超商兌換麵包、牛奶等商品，為長輩營養加分。羅智強以「專業、善良、愛屏東」三大優點形容蘇清泉，王鴻薇稱許蘇專業理性問政。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠大咖輔選…蕭美琴南嘉趕場 韓國瑜妙喻雲林「武當派」

台東藍營吳秀華競總成立近萬人助陣 柯文哲：支持遭司法迫害的參選人

張惇涵、陳世凱南下挺蔡易餘 端2464億、千億交通建設成績單

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

相關新聞

温世政組青年隊 許淑華爭取捷運

選舉逼近，民進黨南投縣長參選人温世政昨天偕南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，拋出青年政見。縣長許淑華爭取連任，白天為黨內市長參選人江啟臣、李四川站台輔選，晚上回防南投，到茶博「音浪之夜」與青年朋友互動。

莊競程喊話換人做 高虹安聚焦教育

縣市長選戰倒數不到二個月，民進黨新竹市長參選人莊競程前天出席「台派大辦桌」活動，劍指現任市長，喊話「高虹安做不來的，換莊競程來做」；高虹安昨則成立教育後援會，宣布未來四年要投入六百億教育預算、推動Ｋ－十二科技雙語學校，爭取教育界與家長支持。

「公衛非供毒護身符」 民團批沈伯洋誤導大眾

美沙冬減害治療等毒品防治，意外成為台北市長選戰焦點。中華民國防疫學會發表嚴正聲明，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋以公共衛生減害政策包裝相關主張，以模糊的公衛名詞誤導大眾，挑戰國家反毒防線。紅絲帶基金會稱「公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為政治攻防而刻意簡化、甚至扭曲政策內容。」

藍營質疑沈伯洋支持「吸毒除罪化」？

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」，引發爭論。國民黨立委廖先翔指出，青鳥為護航發動攻擊，把台北市長蔣萬安過去對既有醫療體系戒毒的檢討，置換成「蔣萬安也支持社區發毒品」，反而讓更多人去看沈伯洋的全文，沈伯洋應該說明是否「支持吸毒除罪化」？

反毒論戰 蔣萬安轟偷換概念 沈伯洋反批汙名化第一線

毒品攻防延燒，台北市長蔣萬安昨批民進黨市長參選人沈伯洋「偷換概念」，十二年前文章根本沒提「美沙冬」三字；北市研考會主委殷瑋也稱沈當年講「效仿某些國家」非指美沙冬，瑞士、德國等國還設有毒品注射室。沈伯洋則反批，蔣言論汙名化第一線防治人員，他立場至今未變，也下戰帖要求辯論。

觀察站／「洋流」來襲 激起藍危機感

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部昨天盛大成立，人潮一度從北平東路蔓延中山南路；同一時間，台北市長蔣萬安臉書被超過五十萬則留言灌爆。從陸戰到空戰，「洋流」來勢洶洶，尋求連任的蔣萬安已感受到危機感，綠營自認是翻轉北市選情的新力量，藍營則質疑是難以突破同溫層的內部自嗨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。