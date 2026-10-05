台東選戰…柯文哲助陣吳秀華 彭啓明陪陳瑩植樹

年底台東縣長選舉持續升溫，國民黨參選人吳秀華昨成立競選總部，民眾黨前主席柯文哲為吳秀華家族遭控弊端聲援說，「支持吳秀華，也包括我認為遭司法迫害的參選人」；民進黨參選人陳瑩昨則與環境部長彭啓明等人提出「山海共森、韌性台東」五項都市林政策。

吳秀華競總成立大會湧入近萬名支持者，多名黨籍立委、議員、鄉鎮市長助陣，國民黨前主席朱立倫、柯文哲同台「藍白」也是焦點；吳秀華在前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴及競選團隊陪同下進場，一路走了近半小時，氣氛熱烈。

柯文哲表示，台東擁有山海等自然條件，不必一味複製台北發展模式，而應找出台東自己的優勢，讓居民生活得幸福、安定，並肯定吳秀華擔任三屆縣議員，長期在基層服務，也肯定她提出觀光、長照、托育、交通、醫療等政策。

民進黨台東縣長參選人陳瑩（左）昨與環境部長彭啓明（右）共同植樹。圖／陳瑩辦公室提供

另，陳瑩昨與環境部長彭啓明等人前往「綠色冀泉植營」植樹，提出「山海共森、韌性台東」五項都市林政策，陳瑩說，台東三月至十月間面臨焚風，因此提出平地樹冠覆蓋普查、打造「焚風涼廊」、建立韌性植栽標準、推動果園防風林服務隊及部落共管，以及建立「樹木戶口名簿」等政策，希望把樹木從單純綠化，提升為氣候調適與農業防災的一環。

彭啓明表示，台東面對高溫、焚風及颱風等氣候挑戰，植樹應兼顧適地適種、耐風性及後續維護，支持「每位在台東出生的孩子，都有一棵樹」構想，讓綠蔭從山林延伸到市區及各鄉鎮生活圈。