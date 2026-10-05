藍白合擊黃國昌挺柯志恩 批賴瑞隆「投票部隊」

高雄市長藍綠參選人隔空激烈交鋒，民進黨賴瑞隆前天被民眾黨前主席柯文哲酸「太好打了」，國民黨柯志恩昨與民眾黨主席黃國昌同台，黃再批賴在立院只是民進黨的投票部隊；對此，賴瑞隆反擊稱「柯志恩心不在高雄」、她邀請站台的人都在唱衰高雄。

高雄連續兩天「藍白合」，前天柯文哲與柯志恩掃街時，建議她邀黃國昌擔任競總總幹事主攻賴瑞隆爭議，昨黃國昌出席黨籍市議員參選人林于凱舉行活動也與柯志恩同台；對於出任競總總幹事，黃國昌說，不管是柯文哲或他自己，都會願意當柯志恩的分身，做所有可幫助勝選、引領高雄大步向前的工作，希望高雄不再是新潮流囊中物。

黃國昌也說，柯志恩在立法院專業問政，推動很多跟基層民眾站在一起的法案，同時努力幫高雄爭取預算、建設，反之賴瑞隆在立法院沒有什麼存在感，只是民進黨的投票部隊，甚至上了質詢台，在議場裡面要針對法案討論的時候，拿著幕僚給的稿，連自己讀錯稿都不知道，「賴瑞隆不僅是一個投票部隊，還是一個讀錯稿的讀稿機」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）昨出席重陽敬老活動，批對手柯志恩傷害高雄預算。圖／賴瑞隆團隊提供

賴瑞隆前天接連有副總統蕭美琴、賴清德總統站台，他昨出席重陽敬老活動爭取支持，反擊說，當初財劃法修法市長陳其邁告訴柯志恩如此對高雄很不公平，最後卻讓台北增加四百億元、高雄損失二百億元，「柯志恩為什麼傷害高雄，要選高雄市長的人，心為什麼不在高雄？」如果沒有努力要弭平南北差距，高雄人不會支持這樣的候選人。

至於黃國昌被點名出任柯志恩競總總幹事，賴瑞隆直言，「柯志恩找誰來都尊重」，大家努力爭取各方支持，關鍵是不要唱衰高雄，財劃法就是藍白合作堅持修法，害高雄損失預算，與其找誰來站台，更應該去思考怎麼樣爭取高雄的建設、爭取高雄的預算，不然一邊傷害高雄的財政、傷害高雄的預算，一邊找人來站台，大家都看得很清楚。

柯志恩也再回應說，事實擺在眼前，實際上高雄每年分得的統籌分配稅款實質增加二五八億至二七○億元。