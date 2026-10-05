觀察站／「洋流」來襲 激起藍危機感

聯合報／ 本報記者洪子凱邱書昱林麗玉

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部昨天盛大成立，人潮一度從北平東路蔓延中山南路；同一時間，台北市長蔣萬安臉書被超過五十萬則留言灌爆。從陸戰到空戰，「洋流」來勢洶洶，尋求連任的蔣萬安已感受到危機感，綠營自認是翻轉北市選情的新力量，藍營則質疑是難以突破同溫層的內部自嗨。

2026九合一選舉

沈伯洋競選總部鄰近民進黨中央黨部，總統府、行政院也近在咫尺，過去也曾是蔡英文、賴清德、陳時中的競選總部，被視為民進黨「福地」，綠營大軍隨時蜂擁而至；蔣萬安臉書貼文被五十萬則留言洗版圍剿，他也忍不住自嘲，「Threads有九千多萬個台灣帳號，真的是府院黨的規模」。

沈伯洋競總主打嘉年華式的歡樂氣氛，看似呼應溫暖的洋暖，但青鳥或側翼仇恨出征對手時毫不留情，雖然戰力十足，同質性卻高。當前洋流的核心隱憂仍在於同溫層極限與選票轉化率，線上參與者也大多是「空氣票」，未必具有北市投票權。

沈伯洋十二年前白紙黑字「把毒品和藥品劃上等號」文章意外被重新端上檯面，反毒攻防成為台北市長選戰最激烈交鋒的議題。蔣陣營將持續進攻，主打「反對毒品除罪化」爭取中間選民認同，蔣萬安與沈伯洋直球對決，預料綠軍將強烈反擊，也會激起藍軍「防衛性歸隊」，恐成選戰倒數的新變數。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋

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