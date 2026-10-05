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蔣萬安反毒貼文創世界紀錄！專家示警 演算法易成病毒式傳播

聯合報／ 記者林麗玉黃婉婷鄭媁林銘翰／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天在北平東路舉辦競選總部成立大會，許多支持者相挺。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天在北平東路舉辦競選總部成立大會，許多支持者相挺。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安臉書反毒貼文，廿二小時就有逾五十萬則留言，專家直言「匪夷所思」。蔣萬安昨說，台灣兩千三百萬人，過去曾有報導指Theads上有九千多萬個台灣帳號，「這個真的是府院黨整體的規模」。對於網友稱已創金氏世界紀錄，蔣笑說，「搞不好還真的可以申請，讓世界看到台灣選舉文化。」民進黨台北市長參選人沈伯洋說，蔣萬安把不同意見打成網軍，非常可惜。

2026九合一選舉

打造「萊爾校長」的風向株式會社總監韋淳祐說，數十萬留言湧入，確實有不正常的規律，還有網友主動曬出電腦程式表明要灌留言；直到凌晨四、五時，仍有規律、勻速的情況下不間斷留言，背後是否有網軍，他不敢斷言，但確實不正常。部分留言明顯是綠營基本盤大動員，「洋流」支持者出於恐懼而被動員去保護沈伯洋，但留言多寡無法證明對錯，最終仍要看中間選民相信誰。

反毒議題延燒，台北市長蔣萬安臉書遭網友瘋狂洗版，藍營昨力挺蔣萬安，揚言戳破「洋流變毒流」。記者許正宏／攝影
反毒議題延燒，台北市長蔣萬安臉書遭網友瘋狂洗版，藍營昨力挺蔣萬安，揚言戳破「洋流變毒流」。記者許正宏／攝影

熟悉資訊科學與社群傳播的專家分析，將留言二分為「網軍」或「自然流量」都過度簡化，但事件從政治動員跨過臨界點後，已形成網路集體參與，蔣萬安真正危機，恐在大量負面互動可能帶來的「演算法後座力」。此次事件最大影響，可能是蔣萬安社群受眾結構被重新改寫，容易形成病毒式傳播。

對於遭指控網軍洗版，民進黨人士直言不可能，若要在深夜動員卅萬網軍不只來不及，花費更是不菲；最重要的是，許多平時不談政治的第一線醫藥專業ＫＯＬ，此次都主動站出來發聲。文化大學廣告系教授鈕則勳說，實務上不大可能在不到一天的時間內，就動員如此龐大的程度。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 反毒 毒品 毒品除罪化

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