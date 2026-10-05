蔣萬安反毒貼文創世界紀錄！專家示警 演算法易成病毒式傳播

台北市長蔣萬安臉書反毒貼文，廿二小時就有逾五十萬則留言，專家直言「匪夷所思」。蔣萬安昨說，台灣兩千三百萬人，過去曾有報導指Theads上有九千多萬個台灣帳號，「這個真的是府院黨整體的規模」。對於網友稱已創金氏世界紀錄，蔣笑說，「搞不好還真的可以申請，讓世界看到台灣選舉文化。」民進黨台北市長參選人沈伯洋說，蔣萬安把不同意見打成網軍，非常可惜。

打造「萊爾校長」的風向株式會社總監韋淳祐說，數十萬留言湧入，確實有不正常的規律，還有網友主動曬出電腦程式表明要灌留言；直到凌晨四、五時，仍有規律、勻速的情況下不間斷留言，背後是否有網軍，他不敢斷言，但確實不正常。部分留言明顯是綠營基本盤大動員，「洋流」支持者出於恐懼而被動員去保護沈伯洋，但留言多寡無法證明對錯，最終仍要看中間選民相信誰。

反毒議題延燒，台北市長蔣萬安臉書遭網友瘋狂洗版，藍營昨力挺蔣萬安，揚言戳破「洋流變毒流」。記者許正宏／攝影

熟悉資訊科學與社群傳播的專家分析，將留言二分為「網軍」或「自然流量」都過度簡化，但事件從政治動員跨過臨界點後，已形成網路集體參與，蔣萬安真正危機，恐在大量負面互動可能帶來的「演算法後座力」。此次事件最大影響，可能是蔣萬安社群受眾結構被重新改寫，容易形成病毒式傳播。

對於遭指控網軍洗版，民進黨人士直言不可能，若要在深夜動員卅萬網軍不只來不及，花費更是不菲；最重要的是，許多平時不談政治的第一線醫藥專業ＫＯＬ，此次都主動站出來發聲。文化大學廣告系教授鈕則勳說，實務上不大可能在不到一天的時間內，就動員如此龐大的程度。