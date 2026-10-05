「公衛非供毒護身符」 民團批沈伯洋誤導大眾

美沙冬減害治療等毒品防治，意外成為台北市長選戰焦點。中華民國防疫學會發表嚴正聲明，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋以公共衛生減害政策包裝相關主張，以模糊的公衛名詞誤導大眾，挑戰國家反毒防線。紅絲帶基金會稱「公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為政治攻防而刻意簡化、甚至扭曲政策內容。」

衛福部次長林靜儀強調，反毒與減害都是同時要做的事。中華民國防疫學會發表三大嚴正聲明，強調專業的公共衛生防護，絕非「美化毒品」或「放任社區供毒」的護身符，嚴厲譴責以模糊的公衛名詞誤導大眾、挑戰國家反毒防線之行為，全力支持蔣萬安嚴守反毒紅線。

台北市衛生局指出，北市行之有年的美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與沈伯洋倡議的「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭並導入社工機制」，完全不同，呼籲外界切勿混淆。市府不贊同除罪化。