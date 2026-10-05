藍營質疑沈伯洋支持「吸毒除罪化」？

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」，引發爭論。國民黨立委廖先翔指出，青鳥為護航發動攻擊，把台北市長蔣萬安過去對既有醫療體系戒毒的檢討，置換成「蔣萬安也支持社區發毒品」，反而讓更多人去看沈伯洋的全文，沈伯洋應該說明是否「支持吸毒除罪化」？

國民黨台北市議員游淑慧說，沈伯洋二○一四年批判校園毒品篩檢，如今提出的校園反毒卻出現「導入篩檢」，沈伯洋是髮型、人設，連立場一起改變。

國民黨文傳會主委陳以信表示，既然台北市長蔣萬安與沈伯洋都已公開表態願參加台北市長辯論，他呼籲兩人就毒品政策公開辯論；如果一位市長仍認為「毒品和藥品劃上等號」，甚至無法清楚向青少年說明毒品濫用與正常醫療用藥的差別，市民絕不能拿下一代做毒品政策實驗。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，毒品絕對不能除罪化，市民有權知道一位想當市長的人，對於毒品政策的真實立場是什麼，而不是為了選舉就改變說詞，盼沈伯洋正面回答當年的主張。

核能流言終結者創辦人黃士修說，沈伯洋昔日文章主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，如今卻避開毒品、社區的爭議關鍵字，將討論焦點轉向美沙冬與清潔針具，根本是偷換概念。

民進黨立委林俊憲說，國民黨解讀是偷換沈伯洋概念，替換成「毒品除罪化」，甚至把減害政策描述成鼓勵吸毒，是斷章取義；蔣萬安沒有能力去研究毒品政策，也沒有時間認真讀沈伯洋到底寫了什麼，只能讓底下那群「造謠天團」搞烏賊戰。