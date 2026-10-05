莊競程喊話換人做 高虹安聚焦教育

縣市長選戰倒數不到二個月，民進黨新竹市長參選人莊競程前天出席「台派大辦桌」活動，劍指現任市長，喊話「高虹安做不來的，換莊競程來做」；高虹安昨則成立教育後援會，宣布未來四年要投入六百億教育預算、推動Ｋ－十二科技雙語學校，爭取教育界與家長支持。

莊競程連日來陸續參與第三屆「新竹台派大辦桌」、同黨東區市議員劉彥伶與北區市議員參選人林士凱競選總部成立活動，肯定劉、林二人都是願意認真做事、解決問題的好夥伴。莊致詞時也提到治理一座城市不能只看姿態，而要看四年留下什麼成績。

莊競程指出，新竹擁有全台最重要的科技產業與優秀人才，本來應該是一座不斷向前的城市，過去四年卻有許多建設與市政工作停滯。他有信心重新把事情做起來，讓該推動的建設加速、該解決的問題真正處理，做不來的，就換有能力的人來做，這是他要向市民表達的態度。

爭取連任的高虹安昨舉行教育後援會成立大會，這是她首場後援會，聚焦市民最在意的教育議題。新竹市家長聯合會理事長葉雅雯、何致遠擔任高虹安教育後援會雙總召集人，高虹安也在現場頒發近三百張顧問聘書，現場湧入數百位教育界及家長支持者。

高虹安說，過去四年聚焦校園優化、智慧校園、安心就學、福利升級等政策，未來四年投入六百億元教育預算及推出Ｋ－十二科技雙語學校等，「新竹好學二點○」政見包含國小三年級起開始推動ＡＩ適性教育、國小至高中配備半導體的科普課程等。