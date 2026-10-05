温世政組青年隊 許淑華爭取捷運

選舉逼近，民進黨南投縣長參選人温世政昨天偕南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，拋出青年政見。縣長許淑華爭取連任，白天為黨內市長參選人江啟臣、李四川站台輔選，晚上回防南投，到茶博「音浪之夜」與青年朋友互動。

民進黨縣長參選人温世政聚焦青年，與南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，盼青年也能參與公共事務及政策制訂，昨為參與青年授證，透過座談交流提出加強青年就業環境、引進高科技產業、提高婚育補助等政見。

沈夙崢說，人口外流及青年返鄉對南投是沉重課題，因此將青年就業、交通改善及城市發展作為政策擬定重點；温世政說，他曾在外打拚能體會年輕人留鄉創業生活的盼往；而此次選舉布局，培養地方政治人才世代交替也是重要方向。

温世政說，若當選將成立青年發展局，開發科技園區爭取科技大廠進駐；另配合中央生育補助、公托補助、○至六歲育兒津貼、○至十八歲成長津貼，生育補助縣府加碼兩萬元，其餘各加碼兩千元；為鼓勵結婚再發放八萬元成家基金。

南投縣長許淑華昨天馬不停蹄，白天前往台中、新北兩地為台中市長參選人江啟臣、新北市長參選人李四川輔選，傍晚回防南投，赴茶博「一心二夜演唱會－音浪之夜」，與現場青年朋友互動，也一起聽藝人周湯豪、盧廣仲等飆歌。

許淑華在台中為江啟臣站台時，提到南投鄉親期盼台中捷運延伸南投，特別感謝台中市長盧秀燕爭取並獲中央同意支持，她說，台中與南投是緊密的生活圈，不少民眾往返兩地工作，台中捷運橘線將從大里、霧峰延伸到南投，有助交通。

她也全力支持江啟臣所提出，未來將持續擴大就業與交通，但不只要著眼台中，更希望能針對整個中部地區進行通盤檢討，讓中部各縣市彼此結合發揮效益。