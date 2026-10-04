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舊文遭質疑支持毒品合法 北市衛生局籲沈伯洋勿將美沙冬療法混淆

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局表示，行之有年美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與沈倡議內容完全不同，呼籲美沙冬療法不該被混淆成「提供毒品」。記者余承翰／攝影
北市衛生局表示，行之有年美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與沈倡議內容完全不同，呼籲美沙冬療法不該被混淆成「提供毒品」。記者余承翰／攝影

北市長選戰毒品議題攻防延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發文稱效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，遭藍營質疑是推動毒品合法化。北市衛生局表示，行之有年美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與沈倡議內容完全不同，呼籲美沙冬療法不該被混淆成「提供毒品」。

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衛生局表示，戒治措施的精神是確保毒品不擴散、藥癮者不受傳染，以專業醫療人員運行服務據點，並非由社工或社區中心；而美沙冬替代療法更不該被混淆成「提供毒品」，目前共設置34處藥局做為清潔針具衛教諮詢服務站，透過專業藥師提供一對一衛教諮詢與轉介服務，聯醫陽明、昆明院區及三軍北投院區3處醫事機構為衛教諮詢地點。

衛生局表示，目前北市設有19台清潔針具自動服務機，目的是為減害避免因共用針具造成疾病傳染；且參與清潔針具計畫的藥癮者如果以領取的針具做出施打毒品等非法行為，仍依法查辦、不會獲得任何刑法上的豁免權，至於美莎東替代治療，藥品為口服，受治者須在院區內由醫療人員目視下服藥完不可帶出，目前有4家院區提供服務，包含聯醫松德、林森中醫昆明、陽明院區及三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處。

衛生局強調，市府依循衛福部疾管署「藥癮愛滋減害計畫」推動美沙冬替代療法及清潔針具服務，希望降低藥癮者因共用針具、稀釋液及相關器具所造成愛滋病毒及其他血液傳染病感染風險，同時結合衛教諮詢、篩檢及轉介戒癮治療，逐步建立完整的藥癮愛滋減害服務網絡，並著重對藥癮者心理諮商與教育，協助藥癮者解決身心層面的相關問題，使其能歸復社會，讓毒品對國民及社會的傷害降到最低，不希望所有專家與基層同仁長期的付出遭到誤解。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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