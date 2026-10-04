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黃世杰邀蘇巧慧逛桃園夜市 拋聯合政見盼串聯北北桃共好

中央社／ 桃園4日電

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚邀請新北市長參選人蘇巧慧前進桃園觀光夜市，黃世杰提出桃園與新北在交通及文化的聯合政見共創雙城雙贏，推動北北桃的建設，合作共好走向新時代。

2026九合一選舉

昨晚在賴清德總統與行政院長卓榮泰同台力挺下成立南區競選總部的黃世杰，今晚邀請蘇巧慧一起到桃園觀光夜市掃街，桃園區黨籍議員黃瓊慧、李光達、余信憲、黃家齊與議員參選人李柏瑟等人也到場陪同，許多民眾早早就到現場排隊等候，還有支持者在結束台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後趕回，以行動力挺黃世杰。

蘇巧慧致詞表示，黃世杰、沈伯洋與她是學姐弟，價值觀相近，在這次的競選中「我們不斷告訴大家，希望各自的城市變成什麼樣子，我們講的都是願景，是這個時代最重要的力量」。她呼籲桃園市民讓黃世杰帶領桃園走向新時代，「桃園、新北，我們一起出發」。

黃世杰指出，蘇巧慧不但是學姐，也是他過去在立法院的好戰友，感謝蘇巧慧在競選新北市長的百忙之中，還義不容辭撥空到桃園相挺，彰顯民進黨會做事團隊的好交情以及團結，新北市與桃園市互相接壤，2人當然討論過很多聯合政見。

黃世杰說，未來桃園與新北要加速推動板龍快速道路，銜接未來龍潭科學園區半導體基地與新北板橋市中心；跨市整合桃林鐵路自行車道與新北、桃園自行車路網；加速推動桃園捷運第2階段路網及新桃林線，並協調加速三鶯線延伸八德，串聯新北、桃園捷運路網，建立桃園、新北「跨市交通共同規劃平台」；另外以「大漢溪藝術走廊」為名，共同舉辦雙年展或跨市大型地景藝術節。

黃世杰表示，選舉剩下不到2個月，他會全力衝刺，與蘇巧慧、沈伯洋等人一同當選，帶領各自的城市更進步，同時透過密切合作，推動桃園、新北、台北的建設，合作共好走向新時代。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 蘇巧慧

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