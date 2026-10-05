選情初探／基隆市長選舉 謝國樑藍白歸隊 童子瑋雙總統加持

基隆市長謝國樑拚連任，面臨同為中世代的議長童子瑋挑戰。童長期獲賴清德總統提攜，又有前總統蔡英文相挺，雙總統加持又提出主政願景，支持度續揚。謝國樑有藍營要角護持，加上白營結盟，再以政績號召，有信心勝選。

基隆市長選戰激烈，不時迸出火花。謝國樑今年五十二歲，曾任三屆立委，二○一六年由政轉商。四十一歲童子瑋二○一八年當選市議員，二○二二年連任並獲選為議長。

謝家和童家都是基隆在地世家，謝有現任優勢，手握行政資源。童身為挑戰者，布局選戰早早起步，強打「基隆有作為，就選童子瑋」，在全市多處地點設立形象看板提升知名度。

童被視為親賴系人馬，今年三月他與前總統蔡英文、基隆前市長林右昌，一同走訪球子山、獅球嶺步道，五月蔡英文再到基隆和童子瑋爬山、品嘗在地小吃。

童子瑋九月登記參選，蔡英文也現身相挺，她說，期待童子瑋接棒，中央、地方合作一件一件解決問題。

面對大咖不斷助攻童子瑋，謝國樑登記參選後也開啟「選戰模式」，除了上班前前往市場直播宣傳政績，也邀新北市長參選人李四川、國民黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華先後現身，提高聲勢。中秋教師節連假更是天天都有藍營要角相挺，包括台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、中廣前董事長趙少康和台北市長蔣萬安陸續出場，讓藍營士氣大振。

基隆是當前「藍白合」楷模，謝國樑和邱佩琳分工合作，今年選戰更從市長擴大到議員，力求開拓更大的票源，支持謝國樑力抗獲雙總統加持的童子瑋。