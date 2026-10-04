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林國漳與吳宗憲互扯對手抹黑 吳宗憲再邀公開辯論讓鄉親檢驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對林國漳陣營連續兩天攻擊，吳宗憲競選辦公室今天表示絕對挺得住，並且邀請林國漳進行辯論，讓鄉親公開檢驗。圖／吳宗憲競辦提供
針對林國漳陣營連續兩天攻擊，吳宗憲競選辦公室今天表示絕對挺得住，並且邀請林國漳進行辯論，讓鄉親公開檢驗。圖／吳宗憲競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選林國漳接連舉辦兩天政見說明會，邀請立委林楚茵站台時大罵對手吳宗憲狼狽為奸、助紂為虐；對此吳宗憲陣營表示，民進黨從中央高官到地方民代的一連串謾罵抹黑，吳宗憲絕對挺得住，既然要講政見，再度邀請林國漳辯論，讓鄉親公開檢視。

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林國漳舉辦「宜蘭好主漳」政見說明會昨晚在礁溪宣講，今天在員山鄉、三星鄉。雖然員山鄉今天凌晨發生重大火警，釀成四死二傷，但林國漳陣營並未取消政見說明會，而是在員山說明會時對此表達慰問，強調未來將提升鄉親防災意識，汰換老舊電線研議由政府補助，減少火災和損失。

林國漳致詞時提出宜蘭包含污水處理、微型森林發展工業區、AI產業、無人機測試跟驗證，增加青年就業機會、「台62線」延伸線、鐵路高架化等建設；針對對手頻抹黑回擊「宜蘭雨水很多了、不需要這麼多口水！」爭取選票要提出政見讓鄉親檢驗。

受邀站台的民進黨立委林楚茵表示，國民黨廢除憲法法庭、癱瘓NCC和監察院，通過刪除國務機要費爛提案的52席藍委裡就有吳宗憲，吳狼狽為奸、助紂為虐毀害國家；立委陳俊宇說，他跑行程看到林國漳變黑變瘦，卻不是太陽曬黑、而是被抹黑。

針對林國漳陣營連續兩天攻擊，吳宗憲競選辦公室今天表示，當你心裡害怕檢驗時，每一刻都覺得在淋雨；但你心裡磊落面對時，每一分都覺得在陽光中。面對從中央高官到地方民代的謾罵與抹黑，吳宗憲都會挺住，堅定腳步帶領宜蘭鄉親走向新路。

吳宗憲競選辦公室指出，從林國漳顧問先前使用錯誤的媒體報導，抹黑吳宗憲轉任法制局長，就可得知林國漳連最基本的資訊查證都做不到，事實上吳宗憲轉任新北市府法制局長的年薪少了百萬元，何來求官理由？不像有人兼了三個國營事業公股董監事，可以年領百萬酬薪。

吳競辦表示，林國漳如今說政見要讓鄉親檢驗，其實吳宗憲早在9月份便喊出公開辯論，卻音訊全無，只有攻擊抹黑吳宗憲，再次呼籲林國漳不要再閃躲，做對宜蘭鄉親負責的候選人，一起進行公開辯論讓鄉親檢驗。

民進黨立委林楚茵到宜蘭幫林國漳站台時，大罵對手吳宗憲狼狽為奸、助紂為虐，毀害國家。圖／林國漳陣營提供
民進黨立委林楚茵到宜蘭幫林國漳站台時，大罵對手吳宗憲狼狽為奸、助紂為虐，毀害國家。圖／林國漳陣營提供

林國漳 吳宗憲 辯論 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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