黃健庭、饒慶鈴「交棒」吳秀華明確 台東藍營信心大增

國民黨台東縣長參選人吳秀華競選總部今天成立，現場湧入近萬名支持者，前縣長黃健庭、現任縣長饒慶鈴同台力挺，兩人談話不約而同提到「接棒」，從黃健庭8年前將縣政交給饒慶鈴，到如今饒慶鈴再為吳秀華站台，讓國民黨在台東縣政延續上的「一棒接一棒」，成為今天造勢場合的重要政治訊號。

饒慶鈴致詞時回顧自己的從政歷程表示，父親饒穎奇受國民黨栽培從一名黨員一路做到立法院副院長，最後擔任總統府資政；她自己則從縣議員、議會副議長、議長一路走到縣長，無論擔任何職務，都努力完成黨所交付的任務。

她回憶，8年前國民黨提名她參選台東縣長，當時即將接下黃健庭的縣政「棒子」，心裡其實相當惶恐，不確定自己能否勝任，但在國民黨員一票一票的支持下，最終順利接下這一棒。

饒慶鈴表示，如今國民黨再次提名一名優秀的政治人物參選縣長，就是吳秀華。她說，既然當年黨員給她機會接棒，現在也希望8年前支持她的國民黨員，以及後來加入國民黨的新黨員和支持者，一起完成這次黨所交付的任務，支持吳秀華接下下一棒。

饒慶鈴也坦言，選舉並不容易，尤其代表國民黨參選縣長，更要承擔相當責任，因此她呼籲黨員團結，也希望所有認同國民黨及吳秀華的支持者，在這場選舉中全力相挺。

黃健庭則表示，吳秀華過去12年歷經縣議員、議長及國民黨台東縣黨部主委等歷練，這些經驗讓她逐漸成熟、幹練，也具備「大將之風」，如今已經準備好接下縣政領導的重任。

黃健庭回顧自己擔任縣長的9年，感謝台東鄉親給他機會改變台東，也感謝8年前台東民眾支持饒慶鈴接續縣政，讓台東的發展得以延續。

如今面對下一場縣長選舉，黃健庭再次向台東鄉親喊話，希望大家給吳秀華一次機會，讓她領導台東縣政，「我相信她不會讓我們失望」，並以「挺秀華就是挺幸福、挺秀華就是挺台東」向支持者喊話。

從黃健庭談到當年把縣政「交棒」給饒慶鈴，到饒慶鈴公開回顧自己如何「接棒」，如今兩人再同台支持吳秀華，形成「黃健庭交棒饒慶鈴再交棒吳秀華」的政治脈絡。對國民黨支持者而言，前後任縣長同台談接棒，也讓吳秀華承接國民黨台東縣政路線的訊號更加清楚。