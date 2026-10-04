三戰屏東縣長！國民黨蘇清泉鹽埔開講 周典論現身力挺

屏東縣長選舉，藍綠各自拚陸戰，三度挑戰縣長大位的國民黨籍參選人蘇清泉，2日起至4日展開4場廟口開講，接力邀同黨籍立委羅智強、王鴻薇等人助講，今傍晚在鹽埔鄉透過九九重陽敬老活動開講，議長周典論現身站台。

國民黨蘇清泉展開廟口開講，2日晚間高樹場由立委羅智強站台，3日晚間九如場立委王鴻薇、節目主持人王淺秋等人助講，今天傍晚一連兩場分別到鹽埔鄉九九重陽敬老活動、崁頂鄉北極宮。

今傍晚在鹽埔鄉舉辦九九重陽敬老活動，議長周典論現身站台，還有鹽埔鄉長參選人蔣滿祝、爭取連任縣議員葉明博等人出席。

周典論今站台時說，蘇清泉是「不怕死（台語）」，不怕辛苦，不怕失敗，再次投入最艱難縣長選舉，屏東縣是民進黨大票倉，選縣長不是這麼簡單，希望大家要做蘇清泉的後盾，一起站出來，創造屏東好未來。

蘇清泉今說，他尊重政黨政治，尊重民進黨招牌，他不會挑戰民進黨，但會挑戰縣政府、挑戰屏東縣長。有句話說「厝蓋一半，師傅不能換」，這個橋段的話他聽了20年，「做不好就要換人做。」

蘇清泉也提到，高科技產業要來屏東，但屏東若沒有好的老人福利、青年福利，生活品質沒提升，年輕人到科技園區上班，下班後也還是跑到高雄，屏東一個都撈不到，他未來督促重大交通建設期程，縮短建設進度。

蘇清泉在廟口開講主打長者福利，他提出若當選，現行敬老卡除交通及運動用途，偏鄉長輩用不太到，他若當選研議開放至超商兌換麵包、牛奶等商品，為長輩營養加分。羅智強以「專業、善良、愛屏東」三大優點形容蘇清泉，王鴻薇稱許其問政專業理性。