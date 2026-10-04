何欣純闖江啟臣本命區眼眶泛紅 蔡其昌曝：民調差距已到誤差範圍內

民進黨台中市長參選人何欣純今晚在豐原舉辦造勢大會，直搗對手江啟臣的本命區，邀請總統府秘書長潘孟安、立法院黨團總召蔡其昌、交通部長陳世凱等人助陣，致詞時眼眶泛紅。蔡其昌透露，根據內參民調，何已經追到誤差範圍內，再拚一下就能翻轉台中。

周日晚上的田心公園涼風習習，何欣純支持者熱情如火，儘管是在江啟臣的選區豐原，現場依然聚集上千人，高喊「何欣純凍蒜」。

陳世凱表示，中央這幾年為豐原做很多建設，加開豐原到台北自強號、普悠瑪，打通國道四號到豐原潭子，以及補助東豐快速道路等等；這些中央可以做，但捷運是地方自辦項目，中央只負責「改考卷」，台中市政府考試不及格沒過關，卻甩鍋中央。

蔡其昌指出，根據內參民調，何欣純和江啟臣的差距已經進入誤差範圍；4年前他選市長，當時台中市長盧秀燕如日中天，他非常難選，而且台中人太善良，看到盧包裝好就投，但這幾年該改善的沒改善，捷運、垃圾、彈簧床萬里長城。今年這張選票不是幫何欣純找工作，是要給故鄉找機會。

潘孟安強調，這場選舉全世界都在看，2024年大家選對總統，台灣拚命發展，如果再交給別人，又要跌倒了；中央地方要合作，建設才會進步，但這幾年地方都把事情推給中央，未來要讓中央地方相輔相成，一定要支持何欣純，也要讓民進黨議員全壘打。

何欣純7時50分許在支持者簇擁下進場，她說豐原是自己的第二故鄉，20幾歲剛從政，就是在當時位於豐原的舊台中縣政府工作，後來當選縣議員，縣議會也在豐原；豐原本來是產業經濟、文化與政治中心，這幾年愈來愈低迷，她希望幫助豐原建設，發展大山城。

何欣純表示，中央很重視豐原，已經核定捷運紅線開進豐原，台中和豐原不能再等了，她要用首都格局讓台中大進擊，從豐原開始，拚軌道建設效率第一、產業經濟第一、社會福利第一。

何欣純最後說了個小故事，今天下午在豐原車掃時，有個媽媽騎著機車載著女兒一路追，女兒拿著一張畫，上面就畫著何欣純，還寫著「何欣純妳一定會當選」。何說到此處，看向台下，發現了那個小女孩，激動說「我要把畫拿回辦公室」，激動得眼眶都紅了。

蔡其昌透露，根據內參民調，何已經追到誤差範圍內，再拚一下就能翻轉台中。記者陳秋雲／攝影

潘孟安強調，這場選舉全世界都在看，2024年大家選對總統，台灣拚命發展，如果再交給別人，又要跌倒了。記者陳秋雲／攝影

陳世凱表示，捷運是地方自辦項目，中央只負責「改考卷」，台中市政府考試不及格沒過關，卻甩鍋中央。記者陳秋雲／攝影

何欣純（前中）7時50分許在支持者簇擁下進場。記者陳敬丰／攝影

何欣純說到今天車掃時有個媽媽載著女兒追車，送來一幅畫著自己的畫像；她發現那個小女孩就在台下，激動到眼眶泛紅。記者陳秋雲／攝影