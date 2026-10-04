影／周春米廟口開講一連五場變廟口開唱 攜梁育慈拚「屏東隊全壘打」

屏東縣長選舉，藍綠不約而同展開廟口開講打拚陸戰。爭取連任民進黨屏東縣長周春米今天與屏東市長參選人梁育慈，一連展開5場廟口開講，周春米也將廟口開講化身「廟口開唱」，與鄉親近距離互動，周春米說，要打一場令人感動的選戰，現場高喊「屏東隊、台灣隊全壘打」。

周春米今現身後，先開唱招牌歌曲「心花開」，還有「甲你攬牢牢」等歌曲，接著跟鄉親報告施政成果與推動縣政願景，也邀立委王義川、評論家李正皓接力助講。

周春米說，以「心花開」開場，希望讓鄉親感受屏東持續進步喜悅。當縣長沒有那麼簡單，須兼顧財政、建設與照顧人民；她上任第二年便還清屏東縣債務，也持續完善全齡照顧與社會福利，讓不同年齡縣民都能獲得照顧。

周春米說，屏東正值產業轉型與重大建設推進的關鍵時刻，台積電半導體供應鏈相關建設已經動工，縣府繼續爭取更多高科技產業進駐，並加速各項建設與施政規畫，接著細數屏東市北、中、東、南各區推動建設，更需縣市攜手，讓屏東市大進步。

周春米肯定梁育慈認真、有魄力、有遠見，是能帶領屏東市大步向前最佳人選，向鄉親喊話「讓我們一起勇敢一次！」支持梁育慈與屏東隊縣議員、鄉鎮市長、代表等參選人，讓縣市同步向前，屏東隊、台灣隊全壘打，做事拚起來，屏東亮起來。

梁育慈說，屏東市建設不能等，讓中央、縣政府、市公所「三點連成一線」，全力帶領屏東市向前衝。

王義川表示，周春米認真持家，嚴守財政紀律，還完屏東縣債務，推動學童營養午餐免費、65歲以上健保費補助等政策，把資源用在對的地方，反觀對手開空頭支票，呼籲鄉親縣長支持周春米、市長支持梁育慈，支持肯做事的屏東隊。

爭取連任的屏東縣長周春米（中）廟口開講，開場先來「廟口開唱」炒熱現場氣氛。記者劉星君／攝影