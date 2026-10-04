快訊

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

明起2地轉涼有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

聽新聞
0:00 / 0:00

超吸睛！黃柏瑜牙醫妻子首登台 助選展親和力成焦點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今天成立彰化市西區聯合後援會黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀登台助選。圖／黃柏瑜競選總部提供
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今天成立彰化市西區聯合後援會黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀登台助選。圖／黃柏瑜競選總部提供

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今天成立彰化市西區聯合後援會，由市長林世賢親自主持大談市政交棒，黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀也現身與群眾一一握手，展現親和力，堪稱最強助選員之一。

2026九合一選舉

這場造勢活動包括立委黃秀芳、陳秀寳都到場力挺，六名議員參選人莊陞漢、李成濟、林世明、林世賢、許雅琳、楊子賢逐一登台，呼籲要讓所有選將擊出漂亮的全壘打。

林世賢說，彰化市未來要有更好的發展，縣府是很關鍵的角色，尤其陳素月現在當選機會非常高，一定要「縣市同心」，縣長支持陳素月、市長支持黃柏瑜，彰化市的重大建設推動才更有希望，而他施政留下市政盈餘達22億，是一張最好的成績單，他一定要交棒給最優質的黃柏瑜。

今天會場另一個焦點，是黃柏瑜的牙醫師妻子黃倩儀，也首度登台助選。黃倩儀說，她是彰化的媳婦，希望彰化市更好更進步，呼籲選民選出最優質的候選人，現在假日、晚上只要有空，她都會扮演「分身」幫忙跑攤，希望更多人認識黃柏瑜。

陳素月說，過去有人說她是南彰化的民代，不會重視北彰化，她特別強調，其實在擔任立委任內，就不分區域的為彰化縣爭取重大交通建設，未來在「縣市同心」架構，一定會協助彰化市加速重大建設的腳步，包括捷運、鐵路高架化、都市計畫，讓彰化市加速前進。

今天的造勢活動，總統府秘書長潘孟安原訂出席，因臨時有府方要務不克出席，主持人林世賢也特別在台上向支持者說明並道歉。

民進黨彰化縣長參選人陳素月（左二）、彰化市長參選人黃柏瑜（左一）今天成立彰化市西區聯合後援會，黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀（右二）也現身。圖／黃柏瑜競選總部提供
民進黨彰化縣長參選人陳素月（左二）、彰化市長參選人黃柏瑜（左一）今天成立彰化市西區聯合後援會，黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀（右二）也現身。圖／黃柏瑜競選總部提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 黃柏瑜 牙醫 妻子 陳素月

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳素月提文化政見 拚爭取台灣燈會等國家級盛會進彰化

民進黨「南投青年隊」成立…不只搶青年票 真實目的更意外曝光

藍綠大咖輔選…蕭美琴南嘉趕場 韓國瑜妙喻雲林「武當派」

遵從柯文哲建議扛下柯志恩競選總幹事？ 黃國昌：我願意當分身

相關新聞

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜今站上板橋第一運動場替國民黨新北市長參選人李四川助陣，致詞時，舞台後方大螢幕也打出這句話。曾經隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北，在今年相對偏冷的選舉氣氛下，韓國瑜也從當年的選戰主角，轉而替昔日戰友李四川催熱選情，競辦更宣布，板一造勢現場突破4萬人。

沈伯洋哭了！聽滅火器一開唱 講稿全忘「想不起來要講什麼」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今競選總部成立，沈伯洋指出，台灣選舉常被說攻擊對方就對了，這就是走捷徑，但團隊從一開始定調是要討論政策，這是繞遠路；選舉越近不確定對方是不是走捷徑，所以參加造勢時，拜託大家要保護自己。

臉書遭40萬留言灌爆 專家示警「蔣萬安危機」：小心演算法後座力

台北市長蔣萬安近日因毒品政策議題與民進黨對手沈伯洋交鋒，相關臉書貼文湧入超過40萬則留言。外界好奇其中是否有網軍操作？對此，本報訪問一名熟悉資訊科學與社群傳播的專家分析，若將這波留言簡單二分為「網軍」或「自然流量」，其實都過度簡化；事件從政治動員跨過臨界點後，已形成網路集體參與，蔣萬安真正的危機，恐怕不只是單篇貼文遭灌爆，更在大量負面互動可能帶來的「演算法後座力」。

臉書被灌40萬留言破金氏世界紀錄？ 蔣萬安：讓世界看到台灣選舉文化

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安昨晚臉書被留言洗版灌爆，十五小時已經突破四十萬則留言，媒體今天問蔣，有網友稱好像可以報金氏世界紀錄了？蔣萬安也笑稱，搞不好還真的可以申請，「讓世界看到台灣的選舉文化。」

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，壓軸登台時因連日跑行程聲音明顯沙啞。他表示，自己從基層公務員一路走來，沒有政治資源與靠山，「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的市民」，更將此次新北市長選舉定調為「我李四川公務生涯最後的一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下市長侯友宜這一棒。

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行競總成立大會，包含賴清德總統、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁均到場助講，而接近活動尾聲前總統蔡英文也驚喜現身，賴總統更親自到後台迎接，一同進入會場，蔡也在社群平台秀出聘書表示，正式接任沈伯洋競總主委。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。