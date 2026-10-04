超吸睛！黃柏瑜牙醫妻子首登台 助選展親和力成焦點

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今天成立彰化市西區聯合後援會，由市長林世賢親自主持大談市政交棒，黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀也現身與群眾一一握手，展現親和力，堪稱最強助選員之一。

這場造勢活動包括立委黃秀芳、陳秀寳都到場力挺，六名議員參選人莊陞漢、李成濟、林世明、林世賢、許雅琳、楊子賢逐一登台，呼籲要讓所有選將擊出漂亮的全壘打。

林世賢說，彰化市未來要有更好的發展，縣府是很關鍵的角色，尤其陳素月現在當選機會非常高，一定要「縣市同心」，縣長支持陳素月、市長支持黃柏瑜，彰化市的重大建設推動才更有希望，而他施政留下市政盈餘達22億，是一張最好的成績單，他一定要交棒給最優質的黃柏瑜。

今天會場另一個焦點，是黃柏瑜的牙醫師妻子黃倩儀，也首度登台助選。黃倩儀說，她是彰化的媳婦，希望彰化市更好更進步，呼籲選民選出最優質的候選人，現在假日、晚上只要有空，她都會扮演「分身」幫忙跑攤，希望更多人認識黃柏瑜。

陳素月說，過去有人說她是南彰化的民代，不會重視北彰化，她特別強調，其實在擔任立委任內，就不分區域的為彰化縣爭取重大交通建設，未來在「縣市同心」架構，一定會協助彰化市加速重大建設的腳步，包括捷運、鐵路高架化、都市計畫，讓彰化市加速前進。

今天的造勢活動，總統府秘書長潘孟安原訂出席，因臨時有府方要務不克出席，主持人林世賢也特別在台上向支持者說明並道歉。