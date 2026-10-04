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江啟臣上午成立競總 何欣純下午殺入他本命區豐原

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員周永鴻喊話，台北順起來，台中欣純來。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員周永鴻喊話，台北順起來，台中欣純來。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午成立競選總部，邀請「禿子、漢子、燕子」站台。民進黨參選人何欣純選擇殺入江的本命區，下午先到豐原掃街，晚上在豐原田心公園舉辦造勢大會，現場超過千人，也邀請知名歌手施文彬上台獻唱，打造不一樣的氛圍。

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何欣純今天下午4時從豐原保康路出發，以車隊掃街，6時在田心公園舉辦團結勝選大會師晚會。施文彬上台演唱，也邀請台下觀眾上台互動，帶動現場氣氛，上千支持者沉浸在懷舊的歌聲中。

民進黨山線議員、議員參選人接棒上台，潭雅神議員參選人陳映辰表示，台中在市長盧秀燕任內8年沒變，市府失職無能，江啟臣也從未為市民發聲。潭雅神議員蕭隆澤說，前市長林佳龍規畫山手線、副都心等政策，盧秀燕接任後全部沒做，市長換欣台中才會更新。

潭雅神議員周永鴻強調，台北在民進黨台北市長參選人沈伯洋帶領下，已經要「順起來」了，台北順起來，台中欣純來；盧秀燕8年任內搞出非洲豬瘟、毒油、垃圾山，捷運1公分沒蓋，江啟臣也打算跟著做，選這樣的市長要幹嘛，台中在前市長胡志強和盧秀燕操持下已經空轉20年，拜託給民進黨一個機會，讓台中再次邁開步伐。

東勢石岡新社和平議員參選人詹智翔表示，何欣純當了20多年民代，用最溫暖的眼睛看見大家的問題，已經提出六心福利政策，要照顧大家生活。后里豐原議員參選人蔡怡萱認為，台中這幾年沒進步是因為被派系綁架，后豐原地踏步、人口流失，拜託鄉親投給何，創造下個繁華十年。

后里豐原議員謝志忠說，盧秀燕8年前選市長時提出市長換新空氣換新，只是騙票，台中市民8年前被騙，8年後不能再被騙；賴總統宣布要普發1萬元，何欣純已經承諾，若當選中市府會加碼普發現金，反觀江啟臣說要普發2萬，卻是叫中央發，也是在騙票。

民進黨台中市長參選人何欣純晚上在豐原田心公園舉辦造勢大會，現場超過千人。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純晚上在豐原田心公園舉辦造勢大會，現場超過千人。記者陳敬丰／攝影

民進黨議員謝志忠表示，台中市民8年前被騙，8年後不能再被騙。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員謝志忠表示，台中市民8年前被騙，8年後不能再被騙。記者陳敬丰／攝影

民進黨議員蕭隆澤表示，市長換欣台中才會更新。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員蕭隆澤表示，市長換欣台中才會更新。記者陳敬丰／攝影

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