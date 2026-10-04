影／ 蔡英文、賴總統同台牽手力挺沈伯洋 競總稱成立大會狂吸12萬人

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，主辦單位稱吸引約12萬名支持者到場，擠爆會場周遭，前總統蔡英文、賴清德總統、行政院長卓榮泰等人皆到場力挺，拜託大家全力支持沈伯洋，賴清德並說「台灣值得擁有更好的首都市長」。

沈伯洋致詞時表示，台灣選舉常被說攻擊對方就對了，這就是走捷徑，但團隊從一開始定調是要討論政策，並指選舉越近不確定對方是不是走捷徑，所以參加造勢時，拜託大家要保護自己。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者拿著「你的市長沈伯洋」的旗幟到場力挺。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，將會場周遭擠得水泄不通，主辦單位喊出約有12萬人到場。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右）今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，賴清德總統（前左），並激動地問支持者「你的市長是誰？」記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左二）今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，前總統蔡英文（前左一）、賴清德總統（前右二）、行政院長卓榮泰（前右一）等人皆到場力挺，並一同握拳高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，許多支持者在飯店窗邊拿著旗幟與「洋流」海報力挺。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，前總統蔡英文（左二）、賴清德總統（左三）等人皆到場力挺，並一起在台上自拍。記者余承翰／攝影