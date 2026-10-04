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【即時短評】藍白合+三子對決洋流！江啟臣台中戰局「穩中求勝」還有硬仗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣有盧秀燕、韓國瑜、侯友宜「三子」加藍白合加持。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣有盧秀燕、韓國瑜、侯友宜「三子」加藍白合加持。記者黃仲裕／攝影

一場深夜發酵的「上台風波」，隨著民眾黨台中隊全員登台相挺，有驚無險地落幕。台中市向來被視為全台「藍白合作」最穩固的示範區，不僅市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌互動頻繁，還有江啟臣所累積的白營人脈。然而台中這場選戰，藍營要贏得漂亮，不能只靠「藍白合」；綠營要逆轉，也不能只等「洋流」。未來兩個月，藍綠還有一場硬仗要打。

2026九合一選舉

首先，民進黨參選人何欣純有黨中央執政資源加持，靠著「一六八場問政說明會」這種扎實的陸戰策略，鋪天蓋地深入基層，持續蠶食；領先的藍營若仍維持傳統「低調冷戰」的手法，恐怕得審慎評估如何阻斷高強度的組織滲透。這場選戰早已從個人光環升級為全面性的團隊作戰，稍有疏忽便可能遭到反攻。

其次，雙方民調如今各說各話，藍營強調穩定領先，綠營則宣稱距離已大幅拉近。儘管地下賭盤仍估計藍營稍占優勢，大約落在十來萬票之間，但選戰白熱化、激烈的攻防下，這種差距隨時可能出現變化。

更關鍵的變數在於中間選民與年輕選民的流向。雙方競選總部成立與造勢大會排開，依以往經驗能有效炒熱基本盤、鞏固同溫層；但大環境的暗潮洶湧，同溫層之外的年輕選民究竟流向何方？尤其民進黨近期積極操作「洋流」，能否像過去的政治浪潮一樣跨區擴散，影響台中選情，仍待觀察。

藍綠各有包袱，能否突破基本盤，取決於誰能用能力、政見與治理藍圖，給出選民「非選不可」的理由。這場選戰的最終勝負，不在於誰能成為「比較不討厭的選擇」，而是誰能讓更多人相信：自己才是那個「值得託付台中的人」。

民進黨台中市長參選人何欣純陸戰策略札實。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純陸戰策略札實。圖／何欣純提供

江啟臣 藍白合 2026九合一選舉 台中市選舉

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