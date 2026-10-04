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蕭美琴再度為蘇巧慧站台 親曝不投沈伯洋主因

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

選戰進入倒數，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺，談到稍早出席沈伯洋競選總部成立大會時稱自己已宣布「不會投給沈伯洋」，親曝原因「因為我要投給蘇巧慧」。蕭美琴以長老教會「焚而不燬」精神勉勵蘇巧慧，肯定她不怕辛苦、願意承擔，盼最後階段持續匯聚力量，帶領新北向前。

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蕭美琴致詞時表示，蘇巧慧有許多特質甚至比自己更強，包括不怕辛苦、願意承擔、勇於奉獻，從宣布參選至今800多天，已經用行動向市民證明；而她過去10多年擔任立委，也讓大家看見她的執行力、創造力及溝通能力，能把複雜的事情化繁為簡，帶著大家往正確的方向前進。

蕭美琴指出，蘇巧慧不只有一顆溫暖的心，能照顧市民需求，也在立法院累積教育、經濟、地方發展、交通等多元領域經驗，對新北過去的發展軌跡及未來方向都有清楚藍圖，因此希望最後階段所有弟兄姊妹繼續給蘇巧慧力量。

她也以長老教會重要信仰象徵「焚而不燬」勉勵蘇巧慧，盼她在上帝的指引下，匯聚眾人力量，持續為新北市民服務、推動城市進步。

蕭美琴也在現場笑說，她稍早出席沈伯洋競選總部成立大會時已經宣布「不會投給沈伯洋」，原因就是「我要投給蘇巧慧」，讓現場響起笑聲。

蘇巧慧表示，一座城市的改變從來不是靠一個人的專業，而是要凝聚眾人的熱情，大家一起站出來，才能讓自己的家變得更好，今天牧者們選出的主題經文出自「尼希米記」，尼希米因為對「家」的使命感與責任感，帶領眾人重建家園；對她而言也是一樣，既然要為這塊土地承擔責任，就要守護家園、匯聚更多力量，讓新北更好。

蘇巧慧也提到，過去10多年在新北為市民服務，一直秉持「行公義、好憐憫、存謙卑的心」，希望以誠摯態度服務社會，幫助每一位有需要的人，讓溫暖的力量照顧到社會每個角落。

她說，自己也期盼神的恩典看顧新北、台灣，未來會持守「信、望、愛」，和大家一起為這塊土地繼續努力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日成立「基督宗教後援會」，副總統蕭美琴再度站台力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
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蕭美琴 蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉

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